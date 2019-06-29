Украинцев признали самой сексуальной нацией в миреИзвестия 09:57

Выяснилось, что самыми сексуальными пользователи сочли жителей Украины. На втором месте оказались датчане, за ними последовали филиппинцы. В топ-5 самых сексуальных наций также вошли жители Бразилии и Австралии.

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

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