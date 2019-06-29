Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в миреИзвестия 09:57
Выяснилось, что самыми сексуальными пользователи сочли жителей Украины. На втором месте оказались датчане, за ними последовали филиппинцы. В топ-5 самых сексуальных наций также вошли жители Бразилии и Австралии.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
Происшествия
Замкомандира Приволжского округа Росгвардии поймали нетрезвым за рулем
Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.
Обновлено в 10:12
Энергетика
Новак заявил о преодолении кризиса с транспортом нефти по «Дружбе»
Кризис с загрязнением нефтепровода "Дружба" пройден, Россия поставляет по системе качественную нефть, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров лаконично поздравил сына Мартина с 7-летием
Правда, Филипп ограничился коротким текстом и фотографией Мартина. С днем рождения, сынок!❤️ — написал Филипп Киркоров.
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Спорт
Белявский завоевал золото в многоборье на Европейских играх
Обновлено в 10:09
Авто
Дрифтовый Ferrari оснастили 1200-сильным двигателем от Nissan GT-R
Итальянская компания Ferrari оснастило свое купе 550 Maranello мощным двигателем от Nissan GT-R в 1200 лошадиных сил.
Обновлено в 10:47
Авто
УАЗ рассказал о микроавтобусе «Десна» на базе «буханки»
Ульяновский автомобильный завод продолжает серию воспоминаний о давно забытых моделях.
Обновлено в 11:05
Происшествия
В США расстреляли известного рэпера
Обновлено в 10:35
Общество
В Петербурге повредили открывшийся после реставрации Банковский мост
Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся после реставрации 19 июня.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Общество
Ветеринаров удивило появление зеленого голубя в Москве
Ветеринары назвали неестественным появление в Москве зеленого голубя.
Обновлено в 09:14
Общество
Аэропорт Ньюарка возобновил работу после чрезвычайной ситуации
Международный аэропорт Ньюарка, расположенный в американском штате Нью-Джерси, возобновил работу после чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 10:42
Политика
Путин помог растерявшейся Меркель
Обновлено в 09:42
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Общество
Росстат заплатит почти 1 млрд рублей за рекламу переписи населения
Росстат объявил открытый аукцион на право выполнения услуг «по проведению в 2019-2020 годах информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 года и информационному сопровождению и популяризации ее итогов в 2021 году».
Обновлено в 11:06
Происшествия
Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех
Три человека погибли при паводке в Иркутской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Красноярском крае загорелся торговый комплекс
Обновлено в 09:56
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Ранее сообщалось, что подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево перекрыты из-за подтопления в результате ливня.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing
Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
Политика
Американским компаниям разрешат торговать с Huawei
Американским компаниям разрешат продавать свое оборудование китайской Huawei.
Обновлено в 04:42
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» в Австрии
Обновлено в 10:24
Здоровье
Акция «Добро в село» пришла в Калачевский район
«Добро в село» – не разовая акция, а полномасштабный проект, затрагивающий все 85 субъектов страны, более тысячи медицинских пунктов и десятки, если не сотни тысяч сельских жителей.
Обновлено в 09:07
Экономика
В России могут ввести контроль доходов и расходов граждан
По словам чиновницы, ведомство готовит развернутый доклад по легализации бизнеса в России, в связи с чем планируется «рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами», а также за «соотношением контроля доходов и расходов».
Обновлено 27 июня в 10:27
Армия и оружие
В Минобороны пообещали не отказываться от тушенки
Тушенка останется у российских военных, сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
Обновлено в 02:56
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22