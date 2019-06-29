Общество

Украинцев признали самой сексуальной нацией в миреИзвестия 09:57

Выяснилось, что самыми сексуальными пользователи сочли жителей Украины. На втором месте оказались датчане, за ними последовали филиппинцы. В топ-5 самых сексуальных наций также вошли жители Бразилии и Австралии.
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Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

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Газета.Ru09:16

Армян включили в десятку самых сексуальных национальностей мира

Rusarminfo.ruвчера в 05:02

Туристы назвали украинцев самой сексуальной нацией

Говорит Москва08:56

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Московский Комсомолец06:09

Определена самая сексуальная нация в мире

Lenta.ru05:46

Составлен рейтинг самых привлекательных наций в мире

Life.ru08:58
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Германия вернет Италии украденную картину голландского художника

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Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.
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Правда, Филипп ограничился коротким текстом и фотографией Мартина. С днем рождения, сынок!❤️ — написал Филипп Киркоров.
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Ульяновский автомобильный завод продолжает серию воспоминаний о давно забытых моделях.
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Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
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Ветеринары назвали неестественным появление в Москве зеленого голубя.
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Общество

Аэропорт Ньюарка возобновил работу после чрезвычайной ситуации

Международный аэропорт Ньюарка, расположенный в американском штате Нью-Джерси, возобновил работу после чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 10:42
Политика

Путин помог растерявшейся Меркель

Обновлено в 09:42
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

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Росстат объявил открытый аукцион на право выполнения услуг «по проведению в 2019-2020 годах информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 года и информационному сопровождению и популяризации ее итогов в 2021 году».
Обновлено в 11:06
Происшествия

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Три человека погибли при паводке в Иркутской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:12
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В Красноярском крае загорелся торговый комплекс

Обновлено в 09:56
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Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

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Обновлено вчера в 08:13
Политика

«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing

Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
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Американским компаниям разрешат торговать с Huawei

Американским компаниям разрешат продавать свое оборудование китайской Huawei.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие

Новейший миномет «Дрок» поступит на вооружение Минобороны

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Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
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По словам чиновницы, ведомство готовит развернутый доклад по легализации бизнеса в России, в связи с чем планируется «рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами», а также за «соотношением контроля доходов и расходов».
Обновлено 27 июня в 10:27
Армия и оружие

В Минобороны пообещали не отказываться от тушенки

Тушенка останется у российских военных, сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
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Происшествия

Казахстанцы и ливанцы устроили массовую драку из-за фотографии

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Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта

Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
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