Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в миреИзвестия 09:57
Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными. Рейтинг опубликован на сайте сервиса. Для этого специалисты Big Seven Travel провели опрос среди своей аудитории.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:21, Вашингтон
Автоспорт
Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции
Обновлено в 11:58
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Политика
Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области
Обновлено в 16:21
Происшествия
Уровень воды в Тулуне медленно снижается
Обновлено в 16:16
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Темникова отреагировала на слова Серябкиной об их многолетнем романе
Бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова отреагировала на слова бывшей коллеги Ольги Серябкиной об их «романе».
Обновлено в 16:26
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 12:38
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»
Полузащитник Денис Глушаков прибыл в расположение футбольного клуба "Ахмат", сообщается на сайте грозненской команды.
Обновлено в 16:52
Экономика
Японские компании купили долю в «Арктик СПГ-2»
Японские корпорации Mitsui и JOGMEC приобрели у НОВАТЭК десять процентов доли участия в проекте "Арктик СПГ-2".
Обновлено в 13:48
Политика
Порошенко прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
Экс-президент назвал это первым шагом к признанию в ЕС Крыма российским.
Обновлено вчера в 02:43
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли насосную станцию в ДНР
Обновлено в 16:22
Армия и оружие
Пять боевиков ИГ ликвидировали в Ираке
В Ираке силовики ликвидировали пять боевиков террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 16:25
Политика
Трамп пригласил Ким Чен Ына встретиться в демилитаризованной зоне
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено в 15:59
Футбол
«Тоттенхэм» предложил Эриксена «Реалу»
«Тоттенхэм Хотспур» готов продать полузащитника Кристиана Эриксена в мадридский «Реал», сообщает Marca.
Обновлено в 12:18
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Политика
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине
Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 14:12
Здоровье
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в районах паводка в Иркутской области стабильна, есть договоренность о поставке лекарств и вакцин - Роспотребнадзор
В самом начале совещания губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что в результате паводка были подтоплены скотомогильники, и погибло много скота.
Обновлено в 16:58
Политика
Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом
Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено вчера в 09:19
Общество
Погода в Москве установила температурный рекорд
Обновлено в 16:00
Общество
В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Франция передаст Украине 20 патрульных катеров
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова задумалась о том, чтобы завести двойника
О своих каникулах телеведущая рассказывает в Instagram, иногда публикуя сразу несколько снимков с курорта в день.
Обновлено в 09:04
Политика
Порошенко возмутился встречей Путина и Трампа
Экс-президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что Запад не уведомил его о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на полях саммита G20.
Обновлено в 02:37
Политика
Юлия Тимошенко унизила Вакарчука в прямом эфире
Во время обсуждения очередного проекта по построению светлого будущего для граждан Украины лидер партии «Голос», певец Святослав Вакарчук, не смог ответить на прямой вопрос Тимошенко, сколько жители «незалежной» ежемесячно платят за газ.
Обновлено в 15:36