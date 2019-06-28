Украинцев признали самой сексуальной нацией в миреИзвестия 09:57

Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными. Рейтинг опубликован на сайте сервиса. Для этого специалисты Big Seven Travel провели опрос среди своей аудитории.

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

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