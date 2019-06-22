ЖКХ

Украинцев предупредили об отключении электричестваNews.ru вчера в 16:51

Энергетики предупредили украинцев об аварийных отключениях электроэнергии из-за аномальной жары. Энергосистеме Украины не хватает нормативной резервной мощности на энергоблоках ТЭС.
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«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях

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«Укрэнерго» предупредило о возможных отключениях электричества на Украине

Life.ruвчера в 19:33

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Из-за летней жары украинцы неожиданно могут остаться без электричества

Царьградвчера в 16:59

В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары

RT на русскомвчера в 15:23
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ДТП произошло около двух часов дня. В результате травмы различной степени тяжести получили одиннадцать человек, из них один ребенок.
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Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
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Более 477 тысяч советских военных погибли при освобождении Польши в 1944-1945 годах, рассказал начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков в эфире радио "Эхо Москвы".
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