Политика

Украинцев предложили проверить на полиграфеiReactor 07:53

Главный военный прокурор Украины предложил проверить население страны на полиграфе. Анатолий Матиос намерен проверить украинцев на предмет сотрудничества с властями Донецкой и Луганской Народных Республик.
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Анатолий Матиос
Открою сегодня большую тайну для всего государства. Сейчас в Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов.
— Анатолий Матиос, украинский военный деятельRambler News Service 04:29

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Главный военный прокурор Украины с 27 августа 2014, заместитель Генерального прокурора Украины с 27 июня 2014. Генерал-полковник юстиции, кандидат юридических наук.
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