Энергетика
Украинцев ожидает очередное повышение цен на газNewInform 05:04
В октябре прошлого год сообщалось, что правительство Украины планирует трехэтапное повышение цены на «голубое топливо» для населения страны. Согласно постановлению украинского кабинета министров, следующий этап повышения цен на газ запланирован с 1 мая по 31 декабря 2019 года.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 19:10, Ашберн
Происшествия
В самарской колонии произошел конфликт между заключенными
По меньшей мере 15 заключенных получили легкие травмы в результате конфликта в исправительной колонии №5 в Самаре, сообщили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Суматранский тигр насмерть задрал свою невесту в Лондонском зоопарке
Суматранский тигр по кличке Асим, который в конце января прибыл в зоопарк Лондона, задрал тигрицу Мелати во время первого свидания.
Обновлено в 18:25
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил учебную Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» начинает прием заказов на учебный седан Granta, предназначенный специально для автошкол.
Обновлено в 05:31
Авто
Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster
Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено в 07:27
Авто
Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Наука
Опровергнут известный миф о похмелье
Обновлено в 02:47
Спорт
Бронза – наша. В Канаде завершилась эстафета Кубка мира по биатлону
Как ранее сообщало ИА REGNUM, этап Кубка мира по биатлону в Кэнморе стартовал 7 февраля и завершится 10 числа.
Обновлено в 18:55
Экономика
Агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного «Ba1» до инвестиционного «Baa3».
Обновлено в 17:16
Транспорт
Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта
С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Транспорт
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета
По новым правилам, в салоне самолета можно перевозить домашних животных, которые помещаются в сумку-переноску, габариты которой по сумме трех измерений не превышают 126 сантиметров (ранее было 135 сантиметров).
Обновлено в 13:20
Авто
Собрали первый КамАЗ-54901 с кабиной К5
В Набережных Челнах собрали предсерийный грузовик поколения К5, КамАЗ-54901.
Обновлено в 06:20
Общество
Oxxxymiron прокомментировал скандал вокруг рекламы Reebok
Рэпер Oxxxymiron прокомментировал в Twitter скандал с рекламной кампанией Reebok, которая опубликовала в соцсетях постеры с неоднозначными призывами к женщинам.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Увеличилось число пострадавших при столкновении поездов в Испании
В результате столкновения двух поездов в Испании получили ранения около 100 человек.
Обновлено в 15:18
Политика
В Белом Доме рассказали о здоровье Трампа
"Справки и рекомендации готовятся, но пока что я рад объявить, что здоровье президента США очень хорошее, и я ожидаю, что он останется здоров на протяжении своего президентства и далее", - добавил Конли.
Обновлено в 18:20
Авто
Представлен Subaru Legacy нового поколения
Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Авто
Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road
Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Кино
Умер енот, ставший прототипом персонажа «Стражей галактики»
Обновлено в 06:26
Происшествия
На выступлении Тимошенко в толпу бросили дымовые шашки
Обновлено в 16:45
Авто
В России представили обновленный Lamborghini Huracan Evo
В самом начале года итальянцы обновили Lamborghini Huracan, добавив к названию слово Evo, намекнув этим, что спорткар не отделался легким фейслифтингом, а серьезно эволюционировал.
Обновлено в 10:10
Политика
Путин уволил девять генералов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин снял с должностей девять генералов силовых ведомств.
Обновлено в 09:11
Общество
«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков
Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Гаджеты
Statista опубликовала рейтинг самых вредных для здоровья смартфонов
Смартфоны с самым низким уровнем излучения Читатели наверняка обратят внимание, что в "чёрном" списке не оказалось ни одного аппарата марки Samsung.
Обновлено в 10:07
Политика
Суд США перенес слушания по делу Бутиной на 26 февраля
Американский суд удовлетворил в пятницу ходатайство защиты и обвинения арестованной в США гражданки России Марии Бутиной о переносе даты следующих слушаний на 26 февраля.
Обновлено в 16:43
Происшествия
В Куршевеле частный самолет врезался в сугроб
На горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах частный самолет врезался в сугроб, сообщает France Info.
Обновлено в 14:59
Экономика
МТС допустила делистинг с биржи в Нью-Йорке
Среди прочего компания собирается оценить, «отвечает ли листинг в США с учетом высоких затрат на его поддержание интересам акционеров».
Обновлено в 08:21
Происшествия
При перелете из Москвы в Сочи на борту самолета умер пассажир
В пятницу, 8 февраля, один из пассажиров рейса, следовавшего из столичного аэропорта Внуково в Сочи, скончался на борту самолета.
Обновлено в 15:23
Технологии
В Японии для Олимпиады-2020 медали изготовят из устаревших гаджетов
Организаторы летней Олимпиады в Токио 2020 года решили изготовить комплекты медалей из неиспользуемых электронных устройств, а точнее, из извлеченных из них драгоценных металлов.
Обновлено в 16:48
Кино
Умер английский актер Альберт Финни
Обновлено в 10:34