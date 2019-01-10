Но вот власть считает, что мы все еще платим слишком мало... И уже совсем скоро, в начале февраля, украинцы получат платежки за январь. Где цены на тепло вырастут еще сильнее! Да-да, теперь мы с вами будем платить за тепло еще на 24% больше.

Правительство Украины, повышая тарифы на отопление, обрекает население страны на замерзание, об этом в своем Facebook написал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.

Армия и оружие Армия и оружие В США зафиксировали гибель российского военного спутника

Происшествия Происшествия В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета в Амурске Руководитель районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске в Хабаровском крае, а дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перекрывать улицы и выписывали штрафы, сообщила РИА Новости в четверг начальник пресс-службы регионального главка МВД Ирина Щеголева.

Политика Политика Посла Японии вызвали в МИД России после заявлений Токио о Курилах Как отмечается, вызов в ведомство был связан с заявлениями японской стороны по вопросу о "переходе территориальной принадлежности [Курильских] островов к Японии" и об "отказе от требования выплаты Россией компенсаций" в пользу Японии и бывших японских жителей за "послевоенную оккупацию островов".

Здоровье Здоровье Умер онкобольной мальчик из Черемхова, о котором рассказали Путину Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, о помощи которому попросили президента РФ, умер в ночь на четверг в больнице.

Общество Общество Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

Экономика Экономика Новые тарифы ОСАГО приняты в РФ Новые тарифы на ОСАГО вступили в силу в России 9 января, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ в соответствующем указании.

Космос Космос Рогозин рассказал, когда назовут причины появления отверстия в «Союзе» В декабре источник не исключил, что часть выводов о появлении дырки в «Союзе» могут засекретить.

Происшествия Происшествия В Хабаровском крае ввели режим ЧС после обрушения части сопки в реку В Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где в реку обрушилась часть сопки, ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил РИА Новости глава района Алексей Маслов.

Политика Политика ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов В письме-приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес российского парламента содержатся рекомендации по формированию состава делегации ПА, в том числе - учитывая гендерный принцип, при этом в документе указаны шесть полов для делегатов.

Финансы Финансы Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евро Наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов за июнь 2017 года - июнь 2018 года показал юань - 3,2% годовых, доходность доллара США составила 0,35% годовых.

Политика Политика Рогозин — РБК: «Формула „космос вне политики“ не работает» В мае 2018 года Рогозин покинул правительство и указом президента был назначен гендиректором "Роскосмоса".

Армия и оружие Армия и оружие Врио главы Пентагона нецензурно высказался об истребителе F-35 Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан резко раскритиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя пятого поколения F-35, пишет Politico со ссылкой на бывших высокопоставленных чиновников США.

Политика Политика Президент Южной Кореи заявил о скорой встрече Ким Чен Ына и Трампа Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время обращения к нации заявил, что встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа состоится в ближайшее время.

Армия и оружие Армия и оружие Украинский генерал предложил пройти Азовское море с помощью «фиксации из космоса» Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что украинским судам при проходе через Азовское море может помочь "фиксация из космоса" со стороны западных союзников.

Происшествия Происшествия Пожарный поезд подключается к тушению пожара на заводе под Оренбургом Пожарный поезд прибыл на место пожара в цехе горячего цинкования на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области.

Происшествия Происшествия Мутко рассказал о компенсациях пострадавшим при ЧП в Магнитогорске Пострадавшие в результате обрушения подъезда в доме в Магнитогорске получат единовременные выплаты для покупки жилья из расчёта 31,725 тыс. руб. за 1 кв. м. общей площади утраченного жилого помещения.

Политика Политика Украинцев обрекли на замерзание, заявил депутат Рады Правительство Украины, повышая тарифы на отопление, обрекает население страны на замерзание, об этом в своем Facebook написал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии жертвами атаки террористов стали 5 британских военных

Энергетика Энергетика ФАС не нашла нарушений в росте цен на бензин в России Рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января не превысил 1,7%, прибавленные к зафиксированным правительством потолкам цен, заявил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин.

Политика Политика Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов

Политика Политика Рогозин прокомментировал отмену своего визита в США Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал причину отмены его визита в США.

Общество Общество В Британии кошка испортила редкую картину XVII века Домашняя кошка Падме повредила картину XVII века, которую приобрел и отреставрировал британский искусствовед Бендор Гросвенор, пишет The Telegraph.

Интернет Интернет Массовый сбой произошел в работе Google Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе поисковой системы Google.

Политика Политика Самолет МС-21 может остаться без импортных композитов

Происшествия Происшествия Хакера из «Шалтая-Болтая» досрочно освободили Член хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков освобожден от наказания условно-досрочно.

Энергетика Энергетика В России снова подорожал бензин Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что удорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.

Политика Политика В Госдуме поддержали проект о блокировке сайтов с оскорблениями власти Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента к принятию в первом чтении законопроект, предлагающий ограничивать доступ к ресурсам с оскорблениями Конституции, государства и власти.

Футбол Футбол «Манчестер Сити» забил девять безответных мячей в ворота «Бёртона» Чемпион Англии "Манчестер Сити" выиграл первый матч полуфинала Кубка Лиги у клуба Лиги 1 "Бертон Альбион" с результатом 9:0. И хотя командам предстоит второй матч, вряд ли что-то сможет помешать "горожанам" выйти в финал турнира.