Энергетика
Украинцам посоветовали сделать запас газа на зимуУтро.ru 03:21
Жителям Украины предложили оригинальный способ решения проблемы дорожающих коммунальных услуг. По мнению главы правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, украинцы могут сейчас по предоплате купить газ, а воспользоваться им во время зимы.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
Наука
Предложена гипотеза сверхтяжелых частиц темной материи
Астрофизики считают, что тяжелая материя состоит из сверхтяжелых частиц гравитино, которые хранятся в кристаллах глубоко под землей.
Обновлено в 13:23
Общество
Роскачество проверило электрочайники на безопасность
Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:20
Общество
Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа
Отказ пришел и на заявку Либертарианской партии, которая планировала шествие по бульварам.
Обновлено в 08:30
Политика
В Госдепе назвали причину «нарушения» Россией ДРСМД
Госдепартамент США заявил, что нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) связано с опасениями РФ за свои границы.
Обновлено в 15:23
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик
Обновлено в 17:05
Политика
«Нафтогаз» мешает Зеленскому договориться о поставках газа
Руководство "Нафтогаза" препятствует переговорам президента Украины Владимира Зеленского о поставках газа.
Обновлено в 17:22
Политика
Канада выступила против возвращения России в G8
Канада, выступающая против возвращения России в «Большую восьмёрку», решила продолжить эту политическую линию.
Обновлено в 12:52
Космос
Рогозин поздравил робота «Федора» с успешным полетом на МКС
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал сообщение «Федора» и поздравил его с успешным началом работы.
Обновлено в 02:25
Экономика
Покупателю «Трансконтейнера» биржа не помешает
Взлет котировок оператора прошел мимо приватизации Хорошие финансовые результаты ПАО "Трансконтейнер" за первое полугодие привели к резкому росту акций компании на Московской бирже, обновивших исторический максимум.
Обновлено в 19:12
Футбол
«Спартак» выделил гостевую квоту «Зениту» в 4 тысячи билетов
Болельщикам санкт-петербургского клуба красно-белые предоставили квоту в 4 236 билетов, минимальная стоимость одного составляет 1500 рублей.
Обновлено в 14:12
Политика
Трамп поддержал возвращение России в G8
Обновлено 20 августа в 15:46
Кино
Кредиторы «Вия» добрались до Китая
К субсидиарной ответственности требуют привлечь актеров сиквела фильма Кредиторы "Русской Фильм Группы" (РФГ) — производителя одного из самых кассовых российских фильмов "Вий 3D" — продолжают попытки взыскать долги.
Обновлено в 19:12
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10
Происшествия
При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека
В результате ранения получили не менее четырех человек. Такую информацию распространил местный телеканал Fox-11.
Обновлено в 18:19
Наука
ВОЗ не обнаружила вреда для здоровья от микропластика в питьевой воде
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) сделано заявление по поводу наличия в питьевой воде в пластиковых бутылках микрочастичек пластика.
Обновлено в 14:38
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Футбол
Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем»
Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с клубом, информирует пресс-служба «красных».
Обновлено в 14:14
Футбол
Олег Кононов: «Игра была равна»
Главный тренер «Спартака» был немногословен на пресс-конференции после поражения от «Браги» (0:1) в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 17:25
Политика
Китай не хочет вести переговоры по разоружению с Россией и США
Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь высказался по поводу участия страны в трехсторонних переговорах по разоружению с российской и американской стороной.
Обновлено в 16:52
Происшествия
В Петербурге локализовали пожар на складе свечей
Ранее при пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека. Из здания были эвакуированы 200 человек.
Обновлено в 12:24
Культура
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Политика
Кремль подтвердил подготовку саммита с участием Ирана и Турции
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.
Обновлено в 13:31
Общество
Принц Уильям полетел с семьей в Шотландию в эконом-классе
Известно, что королевская семья решила воспользоваться обычным рейсом впоследствии обрушившегося недавно шквала критики на брата Уильяма - принца Гарри и его жены Меган Маркл из-за их частых разъездов на личном самолете.
Обновлено в 14:41
Экономика
Банкам облегчили доступ к информации о потенциальных заёмщиках
Ведь финансовая организация сможет оценить кредитоспособность заемщика без обязательного использования его официальной отчетности — на основе данных об объеме выручки по онлайн-кассам и иной информации.
Обновлено в 11:00