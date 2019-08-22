Энергетика

Украинцам посоветовали сделать запас газа на зимуУтро.ru 03:21

Жителям Украины предложили оригинальный способ решения проблемы дорожающих коммунальных услуг. По мнению главы правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, украинцы могут сейчас по предоплате купить газ, а воспользоваться им во время зимы.
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На Украине начали рекламировать новую услугу - «газовый запас»

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Украинцам посоветовали заранее запастись газом на зиму

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ПРАЙМвчера в 12:27
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
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Предложена гипотеза сверхтяжелых частиц темной материи

Астрофизики считают, что тяжелая материя состоит из сверхтяжелых частиц гравитино, которые хранятся в кристаллах глубоко под землей.
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Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.
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Общество

Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа

Отказ пришел и на заявку Либертарианской партии, которая планировала шествие по бульварам.
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В Госдепе назвали причину «нарушения» Россией ДРСМД

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В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских

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Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик

Обновлено в 17:05
Политика

«Нафтогаз» мешает Зеленскому договориться о поставках газа

Руководство "Нафтогаза" препятствует переговорам президента Украины Владимира Зеленского о поставках газа.
Обновлено в 17:22
Политика

Канада выступила против возвращения России в G8

Канада, выступающая против возвращения России в «Большую восьмёрку», решила продолжить эту политическую линию.
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Космос

Рогозин поздравил робота «Федора» с успешным полетом на МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал сообщение «Федора» и поздравил его с успешным началом работы.
Обновлено в 02:25
Экономика

Покупателю «Трансконтейнера» биржа не помешает

Взлет котировок оператора прошел мимо приватизации Хорошие финансовые результаты ПАО "Трансконтейнер" за первое полугодие привели к резкому росту акций компании на Московской бирже, обновивших исторический максимум.
Обновлено в 19:12
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В России планируют создать беспилотный флот для хождения по Арктике

Обновлено в 11:45
Армия и оружие

Представители США и «Талибана» начали переговоры в Дохе

Обновлено в 18:52
Футбол

«Спартак» выделил гостевую квоту «Зениту» в 4 тысячи билетов

Болельщикам санкт-петербургского клуба красно-белые предоставили квоту в 4 236 билетов, минимальная стоимость одного составляет 1500 рублей.
Обновлено в 14:12
Политика

Трамп поддержал возвращение России в G8

Обновлено 20 августа в 15:46
Кино

Кредиторы «Вия» добрались до Китая

К субсидиарной ответственности требуют привлечь актеров сиквела фильма Кредиторы "Русской Фильм Группы" (РФГ) — производителя одного из самых кассовых российских фильмов "Вий 3D" — продолжают попытки взыскать долги.
Обновлено в 19:12
Общество

В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10
Происшествия

При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека

В результате ранения получили не менее четырех человек. Такую информацию распространил местный телеканал Fox-11.
Обновлено в 18:19
Наука

ВОЗ не обнаружила вреда для здоровья от микропластика в питьевой воде

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) сделано заявление по поводу наличия в питьевой воде в пластиковых бутылках микрочастичек пластика.
Обновлено в 14:38
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Футбол

Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем»

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с клубом, информирует пресс-служба «красных».
Обновлено в 14:14
Футбол

Олег Кононов: «Игра была равна»

Главный тренер «Спартака» был немногословен на пресс-конференции после поражения от «Браги» (0:1) в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 17:25
Политика

Китай не хочет вести переговоры по разоружению с Россией и США

Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь высказался по поводу участия страны в трехсторонних переговорах по разоружению с российской и американской стороной.
Обновлено в 16:52
Происшествия

В Петербурге локализовали пожар на складе свечей

Ранее при пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека. Из здания были эвакуированы 200 человек.
Обновлено в 12:24
Культура

Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину

Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Политика

Кремль подтвердил подготовку саммита с участием Ирана и Турции

Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета

Обновлено в 18:37
Общество

Принц Уильям полетел с семьей в Шотландию в эконом-классе

Известно, что королевская семья решила воспользоваться обычным рейсом впоследствии обрушившегося недавно шквала критики на брата Уильяма - принца Гарри и его жены Меган Маркл из-за их частых разъездов на личном самолете.
Обновлено в 14:41
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Банкам облегчили доступ к информации о потенциальных заёмщиках

Ведь финансовая организация сможет оценить кредитоспособность заемщика без обязательного использования его официальной отчетности — на основе данных об объеме выручки по онлайн-кассам и иной информации.
Обновлено в 11:00
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