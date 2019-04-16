Путин заявил о возможной упрощенной выдаче паспортов гражданам УкраиныИзвестия 04:37

Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять гражданам Украины наше гражданство в упрощенном порядке.

Москва думает над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и гражданам Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин в субботу, 27 апреля.

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