Политика
Путин заявил о возможной упрощенной выдаче паспортов гражданам УкраиныИзвестия 04:37
Москва думает над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и гражданам Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин в субботу, 27 апреля.
Читать в источнике
Оценить47
Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять гражданам Украины наше гражданство в упрощенном порядке.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:38, Ашберн
Музыка
Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения
Обновлено в 04:09
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Экономика
Счетная палата Дагестана выявила 280 недостроев на 21 млрд рублей
Объем незавершенного строительства в Дагестане на начало 2019 года составляет 280 объектов на общую сумму 21,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:00
Спорт
Евгения Медведева: «Никогда не было мыслей бросить фигурное катание»
Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что никогда не хотела уйти из спорта.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Футбол
Маркиньос: «Если „ПСЖ“ не выиграет Кубок Франции, сезон провален»
Защитник «ПСЖ» Маркиньос объяснил, насколько важен для команды финал Кубка Франции против «Ренна».
Обновлено в 05:33
Общество
В США более 100 священников подозреваются в домогательствах к детям
Архиепархия Нью-Йорка опубликовала список из 120 священнослужителей, обвиненных в сексуальном насилии или в хранении порнографии.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Политика
Песков прокомментировал предложение Трампа по ядерному разоружению
Напомним, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал идею президента США Дональда Трампа о необходимости уничтожения ядерного оружия.
Обновлено в 02:45
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими
Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.
Обновлено в 05:06
Здоровье
В Приморье растет число не привитых против кори детей
В Приморском крае вызывает беспокойство ежегодный рост числа детей в возрасте от 1 года до 17 лет, не привитых против кори.
Обновлено вчера в 01:32
Экономика
В регионах появятся новые места накопления ТКО
Два экологических поручения должны быть выполнены до 30 мая.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено вчера в 11:29
Политика
Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу
Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.
Обновлено в 01:15
Футбол
Назаров написал стихотворение о смене руководства в «Спартаке»
Актер театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», прочитал в Instagram новое стихотворение, посвященное перестановкам в руководстве московского клуба.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков
Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 01:01
Политика
Daimler удивился наличию у Ким Чен Ына его лимузинов
Концерн Daimler был крайне удивлен, что северокорейский лидер Ким Чен Ын передвигается на лимузинах его производства, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя концерна Зильке Мокерта.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Вероятную причину пожара на заводе «Красмаш» определили в МЧС
Нарушение правил эксплуатации электрооборудования является наиболее вероятной причиной пожара на территории завода "Красмаш" в Красноярске, сообщил начальник регионального управления МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 05:22
Футбол
«Милан» может расстаться с Романьоли в случае невыхода в ЛЧ
Сообщается, что руководство миланского клуба будет готово продать футболиста в случае невыхода в Лигу чемпионов.
Обновлено в 04:42
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Политика
В Госдуме оценили идею упрощения получения гражданства для украинцев
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что упрощённый порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространён на всех жителей Украины.
Обновлено в 05:23
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Экс-майору Евсюкову после десяти лет заключения могут смягчить режим
Обновлено вчера в 21:04
Хоккей
Малкин отправился в расположение сборной России
Обновлено в 02:25
Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39