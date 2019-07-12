Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из ИталииRT на русском 11:05

В Италии суд приговорил бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе итальянского репортёра Андреа Роккелли.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Боец украинской Нацгвардии приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство репортера в Донбассе

Коммерсантъ11:08

Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив приговорен к 24-м годам тюрьмы по обвинению в убийстве

Эхо Москвы09:30

Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы

РИА Новости10:47

Украинцу дали в Италии 24 года за убийство россиянина

Газета.Ru10:18

Как расследовали убийства журналистов в Донбассе

ТАСС10:55

За убийство Роккелли Маркив получил 24 года

Вести.Ru10:35

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

RT на русском11:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:45, Вашингтон

Получил 24 года за убийство журналистов

Вести.UZ11:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:45, Вашингтон
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Музыка

Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие

Пентагон не стал комментировать поставку С-400 Турции

Обновлено в 09:50
Происшествия

Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»

Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Политика

Медведев возродит институт типового проектирования

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство готовится возродить институт типового проектирования.
Обновлено в 09:25
Политика

Сенатор оценил слова главы МВД Эстонии об отсутствии российской угрозы

Ранее министр внутренних дел, вице-премьер Эстонии Март Хельме заявил, что в Прибалтике не существует так называемой российской угрозы.
Обновлено в 12:14
Кино

Исполнительный продюсер уверен, что новый «Соник в кино» понравится фанатам

Исполнительный продюсер фильма «Соник в кино» Тим Миллер прокомментировал негативную реакцию на внешний вид Соника.
Обновлено в 13:30
Политика

Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 14 лет

Именно с низкими рейтингами партии в Москве собеседники «Ведомостей» в «Единой России» связывали то, что на выборы в Мосгордуму действующие депутаты – члены «Единой России» – пошли самовыдвиженцами.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В Туве объявлен траур после гибели девяти человек в реке Ак

В Тувинской республике объявили траур после того, как в реке Ак перевернулся «УАЗ» с людьми, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 11:15
Кино

Российскую короткометражку признали лучшей на фестивале в Вене

Российский актер Константин Хабенский, сыгравший машиниста метро, получил приз за лучшую мужскую роль второго плана.
Обновлено в 11:20
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Общество

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В отеле в Сомали произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали.
Обновлено в 11:58
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Политика

Зеленский назвал главную тему первого разговора с Путиным

Ранее 1 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал о первом разговоре президентов. Инициатором диалога стала украинская сторона.
Обновлено вчера в 12:46
Космос

В космосе нашли золотой астероид

Ученые NASA обнаружили астероид «Пcиxeя 16», состоящий из плaтины, жeлeза, никeля и зoлoта.
Обновлено вчера в 03:29
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Политика

Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Политика

Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра

Обновлено в 07:36
Политика

ЦИК Украины отказалась регистрировать 17 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которые являются гражданами России.
Обновлено в 12:46
Политика

Министр труда США подал в отставку на фоне секс-скандала

Министр труда США Александр Акоста в пятницу, 12 июля, объявил об отставке.
Обновлено в 11:51
Экономика

Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Здоровье

В Саратовской области 850 человек заболели геморрагической лихорадкой

Почти 850 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Саратовской области с начала весенне-летнего периода, из них 162 человека остаются на лечении в больницах, сообщила в пятницу пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.
Обновлено в 07:36
Политика

Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено в 12:37
Авто

Продажи российских авто с пробегом падают сильнее рынка

За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:07
Футбол

«Барселона» купила Гризманна у «Атлетико» за €120 млн

Обновлено в 10:59
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное