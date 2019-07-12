Политика
Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из ИталииRT на русском 11:05
В Италии суд приговорил бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе итальянского репортёра Андреа Роккелли.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:45, Вашингтон
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:45, Вашингтон
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
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Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
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Пентагон не стал комментировать поставку С-400 Турции
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Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»
Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство готовится возродить институт типового проектирования.
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Сенатор оценил слова главы МВД Эстонии об отсутствии российской угрозы
Ранее министр внутренних дел, вице-премьер Эстонии Март Хельме заявил, что в Прибалтике не существует так называемой российской угрозы.
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Кино
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Исполнительный продюсер фильма «Соник в кино» Тим Миллер прокомментировал негативную реакцию на внешний вид Соника.
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Именно с низкими рейтингами партии в Москве собеседники «Ведомостей» в «Единой России» связывали то, что на выборы в Мосгордуму действующие депутаты – члены «Единой России» – пошли самовыдвиженцами.
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Туве объявлен траур после гибели девяти человек в реке Ак
В Тувинской республике объявили траур после того, как в реке Ак перевернулся «УАЗ» с людьми, сообщает телеканал «360».
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Кино
Российскую короткометражку признали лучшей на фестивале в Вене
Российский актер Константин Хабенский, сыгравший машиниста метро, получил приз за лучшую мужскую роль второго плана.
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Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»
В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
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Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину
Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В отеле в Сомали произошел взрыв
Мощный взрыв произошел в отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали.
Обновлено в 11:58
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Политика
Зеленский назвал главную тему первого разговора с Путиным
Ранее 1 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал о первом разговоре президентов. Инициатором диалога стала украинская сторона.
Обновлено вчера в 12:46
Космос
В космосе нашли золотой астероид
Ученые NASA обнаружили астероид «Пcиxeя 16», состоящий из плaтины, жeлeза, никeля и зoлoта.
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Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Политика
Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
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Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра
Обновлено в 07:36
Политика
ЦИК Украины отказалась регистрировать 17 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которые являются гражданами России.
Обновлено в 12:46
Политика
Министр труда США подал в отставку на фоне секс-скандала
Министр труда США Александр Акоста в пятницу, 12 июля, объявил об отставке.
Обновлено в 11:51
Экономика
Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани
Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Здоровье
В Саратовской области 850 человек заболели геморрагической лихорадкой
Почти 850 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Саратовской области с начала весенне-летнего периода, из них 162 человека остаются на лечении в больницах, сообщила в пятницу пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.
Обновлено в 07:36
Политика
Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено в 12:37
Авто
Продажи российских авто с пробегом падают сильнее рынка
За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:07
Футбол
«Барселона» купила Гризманна у «Атлетико» за €120 млн
Обновлено в 10:59