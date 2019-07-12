Политика
Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из ИталииRT на русском 11:05
В Италии суд приговорил бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе итальянского репортёра Андреа Роккелли.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:14, Вашингтон
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«Зенит» отдал Эрнани в аренду в итальянский клуб
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Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
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«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Общество
Опасная зона: «Сибирские Мальдивы» поставили на круглосуточную охрану
На территории золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5, где и находится "бирюзовое озеро", усилили меры безопасности, разместив круглосуточный пост охраны.
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Культура
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Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
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Политика
Зеленский отчитал Кличко за долги
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения машиностроительного завода в городе Днепре позвонил мэру Киева Виталию Кличко и поручил оплатить задолженность за поставленные столице трамваи.
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На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
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Тёте избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение
Тёте избитой семилетней девочки из Ингушетии предъявлено обвинение по статье УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего».
Обновлено в 13:53
Общество
Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона
Обновлено в 12:45
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Общество
Составлен рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников
Топ-45 российских вузов, чьи выпускники 2013–2018 годов являются самыми высокооплачиваемыми в сфере экономики и финансов, представил сервис по поиску работы Superjob.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании
Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Происшествия
В Туве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек
При опрокидывании автомобиля в Туве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестерых несовершеннолетних.
Обновлено в 02:50
Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Экономика
Криптовалютную биржу Bitpoint взломали. Ущерб составил $32 млн
Преступники вывели с горячего кошелька платформы $32 млн, $24 млн из которых принадлежали клиентам.
Обновлено в 04:07
Экономика
ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из России
Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Visa и Mastercard из-за поправок к закону о национальной платежной системе могут уйти с российского рынка.
Обновлено в 08:11
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
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Политика
Рейтинг «Единой России» упал до минимума за 13 лет
Электоральный рейтинг политической партии «Единая Россия» снизился до минимума за последние 13 лет: судя по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 7 июля он упал на 1,4 процентных пункта — с 33,6% до 32,2%. Это минимальный показатель с 15 января 2006 года — с этой даты ВЦИОМ начал публиковать рейтинги российских политических партий.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Сбой в метро: на Кольцевой линии на рельсы упал человек
Сбой в движении поездов произошёл на Кольцевой линии московского метро вечером 12 июля, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 11:59
Экономика
Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани
Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Экономика
В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой
На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
Обновлено в 04:52
Автоспорт
На Гран-при Великобритании стартовала вторая свободная практика
В 16:00 по московскому времени стартовала вторая свободная практика.
Обновлено в 09:00
Политика
ЦИК Украины отказался регистрировать 17 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать 17 наблюдателей - граждан России - в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым
Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено в 11:52