Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из ИталииRT на русском 11:05

В Италии суд приговорил бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе итальянского репортёра Андреа Роккелли.
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Боец украинской Нацгвардии приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство репортера в Донбассе

Коммерсантъ11:08

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

RT на русском11:05

Как расследовали убийства журналистов в Донбассе

ТАСС10:55

За убийство Роккелли Маркив получил 24 года

Вести.Ru10:35

Украинцу дали в Италии 24 года за убийство россиянина

Газета.Ru10:18

Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы

РИА Новости10:47

Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив приговорен к 24-м годам тюрьмы по обвинению в убийстве

Эхо Москвы09:30
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Получил 24 года за убийство журналистов

Вести.UZ11:56
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:14, Вашингтон
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы задержан в Новой Москве

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