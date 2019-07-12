В Италии суд приговорил бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе итальянского репортёра Андреа Роккелли.

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

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