Политика
Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из ИталииRT на русском 11:05
В Италии суд приговорил бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе итальянского репортёра Андреа Роккелли.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
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