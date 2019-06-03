Политика
Украинца приговорили к 10 годам за шпионаж в КрымуНезависимое телевидение Севастополя 08:40
Отмечается, что вышеупомянутые данные причисляются к государственной тайне. Давыденко полностью признал вину, суд приговорил его к 10,5 годам заключения в колонии строгого режима.
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Общество
Представитель Алибасова опроверг подготовку операции
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о том, что продюсера готовят к операции.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца
В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Сербский ополченец Берич: ВСУ бросают раненых сослуживцев на поле боя
Обновлено в 12:16
Политика
На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов
В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Игры
Вышел кинематографический трейлер Darksiders Genesis
THQ Nordic выпустила кинематографический трейлер Darksiders Genesis. Darksiders Genesis – это спин-офф серии Darksiders.
Обновлено в 10:36
Экономика
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По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.
Обновлено в 13:27
Политика
Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции
Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
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Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова похудела на сомнительном питании
Кожевникова уверяет, что все это произошло лишь, благодаря одним известным бадам.
Обновлено в 11:30
Политика
Дочь Пескова извинилась за высказывание о казнях геев
Обновлено в 15:13
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком
В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
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Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Общество
Мэрия Екатеринбурга показала список мест для размещения храма
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список площадок, предложенных жителями города в качестве альтернативных вариантов для размещения собора святой Екатерины.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Космос
Обнаружен аккреционный диск вокруг черной дыры нашей галактики
Ранее ученые видели облако горячего газа (около 10 миллионов кельвинов), излучающего высокоэнергетические рентгеновские лучи вокруг Sgr A*, а также звезды и газовые облака, окружающие черную дыру.
Обновлено в 03:35
Наука
Броня из пены защитит военную технику от пуль
Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества
Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
Здоровье
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Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Нюша и Ханна опубликовали совместную фотографию с дочерьми
3 июня певицы Ханна и Нюша вместе прогуливались со своими маленькими дочками.
Обновлено в 06:58
Наука
У собак стресс появляется, когда в депрессии их хозяева
Обновлено в 13:09
Общество
Павел Дуров на месяц отказался от еды
Обновлено в 15:10
Общество
Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина
Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева показала семейное фото с Булатовым и сыном
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Политика
Представитель Мэй назвал условие потепления отношений Москвы и Лондона
Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что отношения Великобритании и Россией улучшатся в том случае, если Москва «изменит свое поведение».
Обновлено в 15:22
Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Политика
Путин предложил не продлевать договор СНВ-3
Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34