Политика

Украинца приговорили к 10 годам за шпионаж в КрымуНезависимое телевидение Севастополя 08:40

Отмечается, что вышеупомянутые данные причисляются к государственной тайне. Давыденко полностью признал вину, суд приговорил его к 10,5 годам заключения в колонии строгого режима.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пойманный в Крыму украинский шпион отправился в тюрьму на 10 лет

КП - Крым08:43

Шпионивший в Крыму украинец осужден на 10,5 лет колонии

Интерфакс07:27

В Крыму украинца осудили за шпионаж

РИА Новости07:52

Ошибка резидента: как в Крыму судили шпиона СБУ

РИА Новости Крым09:36

Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины к 10,5 года лишения свободы за шпионаж

ТАСС07:21

Украинский шпион в Крыму приговорен к тюрьме

ForPost08:18

Украинского шпиона осудили в Крыму

Krym.News08:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено в 04:34
Общество

Представитель Алибасова опроверг подготовку операции

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о том, что продюсера готовят к операции.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца

В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

Сербский ополченец Берич: ВСУ бросают раненых сослуживцев на поле боя

Обновлено в 12:16
Политика

На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов

В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Игры

Вышел кинематографический трейлер Darksiders Genesis

THQ Nordic выпустила кинематографический трейлер Darksiders Genesis. Darksiders Genesis – это спин-офф серии Darksiders.
Обновлено в 10:36
Экономика

Топилин назвал регионы с самым бедным населением

По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.
Обновлено в 13:27
Политика

Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции

Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова похудела на сомнительном питании

Кожевникова уверяет, что все это произошло лишь, благодаря одним известным бадам.
Обновлено в 11:30
Политика

Дочь Пескова извинилась за высказывание о казнях геев

Обновлено в 15:13
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком

В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
Политика

Михаил Горбачев в больнице работает над книгой

Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Общество

Мэрия Екатеринбурга показала список мест для размещения храма

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список площадок, предложенных жителями города в качестве альтернативных вариантов для размещения собора святой Екатерины.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу

Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Космос

Обнаружен аккреционный диск вокруг черной дыры нашей галактики

Ранее ученые видели облако горячего газа (около 10 миллионов кельвинов), излучающего высокоэнергетические рентгеновские лучи вокруг Sgr A*, а также звезды и газовые облака, окружающие черную дыру.
Обновлено в 03:35
Наука

Броня из пены защитит военную технику от пуль

Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества

Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Нюша и Ханна опубликовали совместную фотографию с дочерьми

3 июня певицы Ханна и Нюша вместе прогуливались со своими маленькими дочками.
Обновлено в 06:58
Наука

У собак стресс появляется, когда в депрессии их хозяева

Обновлено в 13:09
Общество

Павел Дуров на месяц отказался от еды

Обновлено в 15:10
Общество

Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина

Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева показала семейное фото с Булатовым и сыном

5 июня сыну Виктории Лопыревой и Игоря Булатова исполнилось четыре месяца.
Обновлено в 08:39
Политика

Представитель Мэй назвал условие потепления отношений Москвы и Лондона

Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что отношения Великобритании и Россией улучшатся в том случае, если Москва «изменит свое поведение».
Обновлено в 15:22
Кино

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»

Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Политика

Путин предложил не продлевать договор СНВ-3

Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки

После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное