Экономика
Украина: жить лучше, конечно, не стало. Но стало значительно веселей
Украина: жить лучше, конечно, не стало. Но стало значительно веселейРИА Новости00:00
Минимальная пенсия с 2013 года сократилась в 2,2 раза и сейчас составляет 53,2 в долларовом эквиваленте (пять лет назад она оценивалась в 118,8 доллара). Размер прожиточного минимума, если его считать в денежных единицах "курирующей структуры", тоже резко упал — со 147,2 доллара до 65,9 доллара США.
РИА Новости00:00
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Европейские цены при нищенских доходах: как изменилась Украина с 2013 года
Политическая Экспертиза04:09
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