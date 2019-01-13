Экономика
Украина: жить лучше, конечно, не стало. Но стало значительно веселей
Украина: жить лучше, конечно, не стало. Но стало значительно веселейРИА Новости00:00
Ничего особенно нового в документе, названном на Украине "меморандумом Медведчука", напечатано не было.
РИА Новости00:00
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Происшествия
В Ингушетии обстреляли автомобиль с полицейскими
Неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов на федеральной автодороге «Кавказ» в Ингушетии 12 января.
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие
Замену пистолету Макарова пустят в производство
Серийное производство пистолета «Удав», задуманного как замена пистолету Макарова (ПМ), начнется в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
В Уфе вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Одно из помещений нефтеперерабатывающего завода города Уфы загорелось в воскресенье на площади 150 квадратных метров, спасатели тушат возгорание, сообщил РИА Новости представитель МЧС Башкирии.
Обновлено в 02:11
Политика
На Украине считают опасным возможное избрание Зеленского президентом
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может быть опасным для страны.
Обновлено в 00:59
Футбол
Марадона успешно прооперирован в Буэнос-Айресе
Обновлено в 00:15
Политика
Bild: посол США угрожает немецким компаниям санкциями из-за СП-2
Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild.
Обновлено в 01:52
Политика
The National Interest назвал «союз России и Китая» «кошмаром» США
Как сообщает издание, Соединённые Штаты утратили выгодное положение, которое они занимали во второй половине холодной войны, когда отношения между ними и СССР и Китаем по отдельности были значительно лучше, чем между Москвой и Пекином.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
Пассажиры вынужденно севшего в Симферополе самолета вылетели в Москву
Резервный борт с 143 пассажирами, вернувшимися в субботу вечером после взлета из Симферополя в аэропорт Крыма, вылетел ночью в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 01:20
Политика
Трамп скрыл от своей администрации детали встречи с Путиным
По информации издания, после первой беседы с Путиным Трамп дал указание переводчику, работавшему на встрече, хранить содержание переговоров в секрете и даже забрал у него рабочие записи.
Обновлено вчера в 20:57
Хоккей
Овечкину зашили рану на руке во время матча
Отмечается, что Овечкин досрочно покинул скамейку запасных: медики оказали ему необходимую помощь, зашили рану, и он вернулся на лед.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию»
11 января на Украине вступили в силу поправки о наказание за интимную связь без добровольного согласия.
Обновлено вчера в 21:11
Космос
Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»
Единственный российский космический телескоп "Спектр-Р" не принимает команды с Земли.
Обновлено вчера в 03:14
Спорт
Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие
В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
На Украине загорелся нефтехимический завод
На украинском нефтехимическом заводе «Карпатнефтехим», расположенном в городе Калуш Ивано-Франковской области страны, произошел пожар.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
На границе США и Мексики обнаружили туннель
Обновлено вчера в 19:59
Хоккей
Женская сборная России проиграла Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2019
Женская сборная России потерпела поражение в матче за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии, встреча завершилась со счётом 0:3. В начале второго периода финкам удалось забросить две шайбы подряд и выйти вперёд, после чего тренерский штаб принял решение сменить вратаря — Анна Алпатова заменила Дарью Гредзен.
Обновлено в 01:06
Автоспорт
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Мардеева снялся с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-Мастер" Айрата Мардеева досрочно завершил выступление на ралли-рейде "Дакар"-2019, который проходит в Перу.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Появилось видео взрыва в клубе в Перу
Обновлено в 02:25
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие
Япония создаст ударные самолеты электронной войны
Япония решила разработать собственные ударные самолеты электронной войны, которые будут выводить из строя радары и системы связи противника, сообщает 13 января газета «Иомиури».
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске
Обновлено 10 января в 03:37
Общество
«Девяток» яиц стали продавать в российских магазинах
Обновлено 10 января в 02:28
Хоккей
Гол Панарина привел «Коламбус» к победе над «Вашингтоном»
Обновлено вчера в 22:20
Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия
Чагин и Каргинов навестили сбитого «КамАЗом» зрителя «Дакара»
Руководитель команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин, пилот Андрей Каргинов и врач Ирина Зеленкова навестили в больнице болельщика, который попал под колеса машины российского экипажа.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Киевский храм с могилой основателя Москвы может отойти Константинополю
Президент Украины Петр Порошенко и глава новой украинской церкви Епифаний побывали в храме Спаса на Берестове в Киеве, где покоится основатель Москвы князь Юрий Долгорукий.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
Летевший в Махачкалу самолет «Победы» вернулся в аэропорт Сургута
Обновлено в 01:59
Политика
Рейтинг Трампа стремится вниз на фоне продолжающегося шатдауна
В США рухнул рейтинг президента Дональда Трампа на фоне приостановления работы федерального правительства.
Обновлено в 01:40
Здоровье
Онкологи назвали основные симптомы рака
Сотрудники лондонского онкологического центра «Макмиллан» назвали семь основных симптомов, свидетельствующих о наличии рака.
Обновлено вчера в 03:32