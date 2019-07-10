с чего всё началось

Военно-морские силы Украины утверждают, что корабль Черноморского флота России «Сметливый» зашёл в закрытый для мореплавания район, где проводились международные учения Sea Breeze.

Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

Происшествия Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер В среду в Калуге совершил вынужденную посадку самолет с 77 пассажирами на борту из-за плохого самочувствия члена экипажа, передает РИА Новости.

Армия и оружие Колонна украинского главы Донецкой области попала под обстрел Автомобильная колонна, в которой находился глава подконтрольной Киеву Донецкой администрации Павел Кириленко, попала под обстрел.

Энергетика Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя Президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком и, назвав чиновника "разбойником", выгнал его из зала, где проходило совещание по вопросам развития Киевской области.

Авто Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.

Происшествия Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.

Политика Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.

Финансы Рубль подорожал после заявления главы ФРС США Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Наука В Греции найдены древнейшие за пределами Африки человеческие останки На юге Греции обнаружили фрагмент человеческого черепа возрастом более 210 лет, это древнейшие человеческие останки, найденные за пределами Африки, сообщает The Guardian.

Шоу-бизнес Максим Виторган проводит время с Нино Нинидзе Актеры появились вместе на спектакле «Земля Нод». По словам очевидцев, Виторган и Нинидзе держались за руки.

Футбол Перепалка Кикнадзе с болельщиками. Как это было Гендиректор "Локо" Василий Кикнадзе весь вечер отбивался от претензий болельщиков – досталось и игрокам, а экс-полузащитнику команды Дмитрию Тарасову пригрозили судом.

Экономика Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока.

Игры Первый сюжетный эпизод The Division 2 выйдет 23 июля Ubisoft объявила, что следующее крупное обновление для The Division 2, в состав которого войдёт дебютный сюжетный эпизод боевика («Окрестности Вашингтона: Экспедиция») выйдет 23 июля для обладателей абонемента первого года и 30 июля для всех остальных.

Происшествия Суд зарегистрировал дело Марата Оганесяна 10 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, а также Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов, обвиняемых по статьям «Получении взятки», «Мошенничество», «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки».

Гаджеты Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.

Экономика Siemens приступил к локализации производства газовых турбин в России «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, совместное предприятие Siemens и «Силовых машин»), направило заявление в Минпромторг о заключении специального инвестиционного контракта (СПИК) на локализацию газовой турбины большой мощности.

Происшествия В спальню Елизаветы II пробрался неизвестный мужчина Неизвестный злоумышленник пробрался в Букингемский дворец и направился в спальню королевы Елизаветы II.

Экономика Вексельберг и Блаватник выиграли в пятилетней тяжбе на $2 млрд Верховный суд штата Нью-Йорк отказал бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву в иске к бизнесменам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, следует из данных судебной системы этого штата.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.