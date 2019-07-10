Армия и оружие

Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea BreezeRT на русском 07:48

Военно-морские силы Украины утверждают, что корабль Черноморского флота России «Сметливый» зашёл в закрытый для мореплавания район, где проводились международные учения Sea Breeze.
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«Несмотря на сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений Sea Breeze 2019, корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 8:00 по московскому времени 10 июля 2019 года зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции»,— говорится в сообщении
 ВМС Украины.
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