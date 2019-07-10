с чего всё началось

Военно-морские силы Украины утверждают, что корабль Черноморского флота России «Сметливый» зашёл в закрытый для мореплавания район, где проводились международные учения Sea Breeze.

Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

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Шоу-бизнес Разошедшегося с Собчак Виторгана увидели с актрисой Нинидзе Максим Виторган, расставшийся в этом году с Ксенией Собчак, был замечен с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.

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Игры Ubisoft займётся созданием новых Splinter Cell и Assassin’s Creed для VR-шлемов Oculus Издание The Information сообщает, что Facebook подписал соглашение с Ubisoft, в рамках которого для очков виртуальной реальности Oculus выйдут эксклюзивные игры по мотивам Splinter Cell и Assassin's Creed.

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