Армия и оружие

Российский корабль зашел в зону учений Украины и НАТОГазета.Ru 07:14

Корабль Черноморского флота России "Сметливый" зашел в закрытый район, где проводятся военные учения Sea Breeze с участием вооруженных сил Украины и НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ВМФ Украины.
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«Несмотря на сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений Sea Breeze 2019, корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 8:00 по московскому времени 10 июля 2019 года зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции»,— говорится в сообщении
 ВМС Украины.
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