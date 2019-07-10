с чего всё началось

Корабль Черноморского флота России "Сметливый" зашел в закрытый район, где проводятся военные учения Sea Breeze с участием вооруженных сил Украины и НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ВМФ Украины.

Российский корабль зашел в зону учений Украины и НАТО

Энергетика Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

Экономика Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Транспорт В лондонском аэропорту Гатвик приостановлены все полёты В лондонском аэропорту Гатвик приостановили все полёты в связи с неполадками в системе управления воздушным движением.

Экономика Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.

Общество Mcdonald’s обвинил Роскачество в нарушениях при исследовании бургеров Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила, что данные о малых дозах антибиотиков, найденных в мясе бургеров компании, являются результатом нарушений, допущенных Роскачеством при исследовании образцов.

Экономика Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.

Хоккей Кудашов официально назначен главным тренером сборной России Стало известно имя нового главного тренера сборной России по хоккею, сообщает ТАСС.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

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Технологии Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.

Политика Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию Евросоюз официально передал Украине в эксплуатацию новый конфайнмент (саркофаг), возведенный над четвертым блоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Футбол Мусаев: ожидаем ещё пару приобретений Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о подготовке своей команды к сезону-2019/20 и предстоящему старту в нём.

Происшествия Дело о смерти младенца в калининградском роддоме передали в Москву Уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в смерти новорожденного в роддоме, передано для дальнейшего расследования в специализированный отдел Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.

Политика Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.

Политика Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии.

Армия и оружие Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.

Гаджеты Huawei заинтересовалась «Эльбрусами» Сообщается, что Huawei на протяжении последних нескольких месяцев обращалась к российским компаниям, среди которых МЦСТ, разрабатывающая процессоры «Эльбрус», производитель систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и другого оборудования для обеспечения информационной безопасности «Норси-Транс», а также разработчик операционной системы «Альт» «Базальт СПО».

Политика Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".

Шоу-бизнес СМИ рассказали о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе Несколько недель в закулисьях обсуждался роман между 46-летним Максимом Виторганом и 27-летней Нино Нинидзе, но все было лишь на уровне слухов.