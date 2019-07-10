с чего всё началось

Военно-морские силы Украины утверждают, что корабль Черноморского флота России «Сметливый» зашёл в закрытый для мореплавания район, где проводились международные учения Sea Breeze.

Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.

Музыка Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.

Происшествия В Петербурге задержали мужчину, облившего бензином чиновников Мужчина, который облил бензином сотрудников комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, задержан, сообщает городское ГСУСК РФ.

Экономика Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции Все началось с того, что 8 июля Центробанк опубликовал в 15.00 на своем сайте свежие данные об инфляции, хотя Росстат обычно публикует срочную информацию на своем сайте после 16:00.

Происшествия Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.

Политика Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Наука Ученые нашли новый способ похудения Ученые нашли новый способ похудения. Людям с лишним весом следует заниматься укреплением мышц, а не бороться с жиром.

Авто Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.

Футбол Немецкий футболист Баду перешел из «Вольфсбурга» в «Спартак» Немецкий футболист Малкольм Баду перешел в московский "Спартак". Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного клуба.

Политика В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.

Происшествия Бойня в Реутове: силовики избивают людей прямо в здании суда От действий силовиков пострадали люди, пришедшие на суд по делу журналиста Евгения Куракина, отмечают «Новые Известия».

Футбол Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за трансфера Гризманна В Мадриде собираются получить всю сумму одним платежом. Из-за этого сотрудникам "Барселоны" на несколько дней задержали зарплату.

Здоровье Врачи Екатеринбурга впервые провели одномоментное удаление органов Специалисты хирургического отделения №1 Областной детской клинической больницы Екатеринбурга провели первую в области операцию по одномоментному удалению органов.

Политика В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.

Общество Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.

Политика Вице-премьер Италии опроверг информацию о финансировании из России Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в очередной раз опроверг информацию о получении финансирования возглавляемой им партии "Лига" с российской стороны.

Политика Предъявлено окончательное обвинение задержанным украинским морякам Окончательное обвинение украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, было предъявлено ФСБ России, 9 июля передает ТАСС.

Происшествия На похоронах в Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой Конфликт со стрельбой произошел во время похорон в поселке городского типа Кузьмоловский во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщилТАСС источник в экстренных службах региона.

Финансы Белоруссия определилась с размером займа в России на первом этапе 4 июля ЦБ зарегистрировал проспект эмиссии белорусских евробондов пяти серий на 30 млрд руб. Как сообщали ранее источники РБК, Белоруссия на первом этапе может разместить бумаги на 10 – 15 млрд руб. В начале июля на российский долговой рынок впервые вышел белорусский корпоративный заемщик — крупнейший ретейлер страны "Евроторг".

Футбол Тульский «Арсенал» усилился двумя футболистами сборной Замбии Тульский "Арсенал" приобрел двух футболистов сборной Замбии. Новичками "канониров" стали полузащитники Ламек Банда и Кингс Кангва.

Автоспорт «Хаас» лишился титульного спонсора из-за низких результатов «Хаас» лишился контракта с титульным спонсором — производителем энергетических напитков Rich Energy.

Интернет Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.