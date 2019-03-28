Армия и оружие

Украина заявила о создании электромагнитного оружияРоссийская газета 10:48

На Украине заявили о создании электромагнитного оружия, которое может подавлять радиоэлектронную аппаратуру вероятного противника, включая системы энергопитания и передачи данных.
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с чего всё началось
Оборонные предприятия Украины создали электромагнитное оружие, которое может применяться для поражения военных радиоэлектронных средств, сообщается на сайте
 компании "Спецтехноекспорт".
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