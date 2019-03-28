Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружияТАСС 06:46
"Предприятия оборонного комплекса разработали и освоили производство электромагнитного оружия, которое предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных", - отметили в компании.
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Политика
В Британии проведут третье голосование по сделке с ЕС по Brexit
Спикер Палаты общин парламента Британии Джон Беркоу согласился на проведение третьего голосования по сделке с ЕС по Brexit.
Обновлено в 14:04
Здоровье
Новейшие препараты от рака начнут применять в Москве с 1 апреля
В столице с 1 апреля текущего года от шести видов рака начнут лечить по федеральным клиническим рекомендациям, сообщил главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.
Обновлено в 09:59
Музыка
В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь
В Германии раскритиковали группу Rammstein после публикации клипа к песне Deutschland, в котором музыканты предстают в образе узников концлагеря.
Обновлено в 16:24
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова на два месяца — до 25 мая, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Путин не поддержал проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань
Проект строительства ВСМ Москва – Казань поддержал вице-премьер Максим Акимов, который курирует вопросы транспорта.
Обновлено в 16:54
Авто
Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей
Обновлено вчера в 07:36
Шоу-бизнес
Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой
Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Кино
«Игру престолов» после финального сезона ждет документальный фильм
Телеканал HBO анонсировал двухчасовой документальный фильм о создании финального сезона «Игры престолов» под названием «Game of Thrones: The Last Watch».
Обновлено в 04:10
Происшествия
За что арестован бывший полпред президента Виктор Ишаев
Утром 28 марта российские информагентства сообщили, что бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве, а в администрации Хабаровского края проводятся обыски.
Обновлено в 15:37
Общество
Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы
Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
«Боевое братство»: на заседании ОДКБ обсудили предстоящие учения
Члены совета предложили варианты миротворческих операций. Ее сценарии военным предстоит отработать на стратегическом учении.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Футбол
Стала известна зарплата главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Стала известна зарплата нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннара Сульшера, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:35
Хоккей
Бенн: Радулов забил великолепный гол, мы привыкли к подобным вещам
Сегодня Радулов забил великолепный гол, но мы уже привыкли к подобным вещам.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Политика
Мандат Столтенберга на посту генсека НАТО продлён до 2020 года
«Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга ещё на два года — до 30 сентября 2022 года», — говорится в распространённом заявлении.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400
Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.
Обновлено в 16:32
Единоборства
Хирн: следующим соперником Усика станет Такам
Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено в 14:33
Политика
Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»
Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
Обновлено в 09:04
Политика
Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»
Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет
Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 16:00
Политика
США указали России на невозможность вернуть выданные Мадуро средства
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране.
Обновлено в 14:30
Политика
США пригрозили компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой
Власти Соединенных Штатов предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой.
Обновлено в 15:34
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют с 30 марта
Обновлено в 14:24
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Обновлено в 05:41
Общество
Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды
Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01