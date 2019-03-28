Армия и оружие

На Украине заявили о создании электромагнитного оружияТАСС 06:46

"Предприятия оборонного комплекса разработали и освоили производство электромагнитного оружия, которое предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных", - отметили в компании.
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Эксперт объяснил, почему Украина не способна создать новое электромагнитное оружие

ТК Звезда16:41

Эксперт прокомментировал сообщение о создании на Украине электромагнитного оружия

RT на русском13:42

На Украине заявили о создании электромагнитного оружия

РИА Новости07:15

Эксперт назвал украинское электромагнитное оружие советской разработкой

ФАН12:15

Украинская госкомпания объявила о создании электромагнитного оружия

РБК09:02

Украина объявила о создании новейшего электромагнитного оружия

Газета.Ru12:22

На Украине заявили о создании электромагнитного оружия

ТАСС06:46
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Армия и оружие

Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет

Обновлено в 09:50
Политика

В Британии проведут третье голосование по сделке с ЕС по Brexit

Спикер Палаты общин парламента Британии Джон Беркоу согласился на проведение третьего голосования по сделке с ЕС по Brexit.
Обновлено в 14:04
Здоровье

Новейшие препараты от рака начнут применять в Москве с 1 апреля

В столице с 1 апреля текущего года от шести видов рака начнут лечить по федеральным клиническим рекомендациям, сообщил главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.
Обновлено в 09:59
Музыка

В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь

В Германии раскритиковали группу Rammstein после публикации клипа к песне Deutschland, в котором музыканты предстают в образе узников концлагеря.
Обновлено в 16:24
Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова на два месяца — до 25 мая, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:37
Политика

Путин не поддержал проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань

Проект строительства ВСМ Москва – Казань поддержал вице-премьер Максим Акимов, который курирует вопросы транспорта.
Обновлено в 16:54
Авто

Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей

Обновлено вчера в 07:36
Шоу-бизнес

Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой

Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Кино

«Игру престолов» после финального сезона ждет документальный фильм

Телеканал HBO анонсировал двухчасовой документальный фильм о создании финального сезона «Игры престолов» под названием «Game of Thrones: The Last Watch».
Обновлено в 04:10
Происшествия

За что арестован бывший полпред президента Виктор Ишаев

Утром 28 марта российские информагентства сообщили, что бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве, а в администрации Хабаровского края проводятся обыски.
Обновлено в 15:37
Общество

Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы

Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие

«Боевое братство»: на заседании ОДКБ обсудили предстоящие учения

Члены совета предложили варианты миротворческих операций. Ее сценарии военным предстоит отработать на стратегическом учении.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Футбол

Стала известна зарплата главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Стала известна зарплата нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннара Сульшера, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:35
Хоккей

Бенн: Радулов забил великолепный гол, мы привыкли к подобным вещам

Сегодня Радулов забил великолепный гол, но мы уже привыкли к подобным вещам.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Политика

Мандат Столтенберга на посту генсека НАТО продлён до 2020 года

«Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга ещё на два года — до 30 сентября 2022 года», — говорится в распространённом заявлении.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие

В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400

Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.
Обновлено в 16:32
Происшествия

В массовом ДТП на Большеохтинском мосту пострадали четыре человека

Обновлено в 16:15
Единоборства

Хирн: следующим соперником Усика станет Такам

Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено в 14:33
Политика

Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»

Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
Обновлено в 09:04
Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет

Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 16:00
Политика

США указали России на невозможность вернуть выданные Мадуро средства

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране.
Обновлено в 14:30
Политика

США пригрозили компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой

Власти Соединенных Штатов предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой.
Обновлено в 15:34
Транспорт

Станцию московского метро «Каховская» закроют с 30 марта

Обновлено в 14:24
Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Обновлено в 05:41
Общество

Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды

Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
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