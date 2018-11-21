Политика

Украина заявила о необходимости отменить право вето в Совбезе ООН
REGNUM
вчера в 23:44

На заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) представитель делегации Украины заявил о необходимости пересмотра использования права вето в Совете Безопасности всемирной организации.
REGNUMвчера в 23:44
с чего всё началось

Украина вновь заявила о желании лишить членов Совбеза ООН права вето

Пересмотр использования права вето в Совете Безопасности ООН является "необходимостью" для Украины, заявил представитель делегации Украины на заседании Генеральной ассамблеи всемирной организации во вторник.
РИА Новостивчера в 16:56

Подробнее о событии

В России отреагировали на идею отменить право вето в СБ ООН

Взгляд.ру00:35

Украина заявила о необходимости отменить право вето в Совбезе ООН

REGNUMвчера в 23:44

Постпредство России ответило на идею Украины отменить право вето в СБ ООН

Газета.Ruвчера в 21:54

Украина вновь заявила о «необходимости» лишить членов СБ ООН права вето

Комсомольская правдавчера в 19:20

Страны ООН высказались за расширение Совета Безопасности

ТАССвчера в 18:25

В постпредстве России при ООН прокомментировали заявление Украины о праве вето

RT на русскомвчера в 19:18

Постпредство России прокомментировало идею отменить право вето в СБ ООН

РИА Новостивчера в 17:20
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Политика

Сенаторы попросили Трампа определиться с позицией по убийству Хашукджи

Американские сенаторы потребовали от президента США Дональда Трампа определиться с позицией по вопросу причастности саудовского принца к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает Politico.
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Глава МИД Турции назвал покупку ЗРК С-400 решенным делом

Обновлено в 00:28
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США поддержали кандидата от Южной Кореи на пост главы Интерпола

В Вашингтоне хотели бы, чтобы пост главы Интерпола достался представителю Южной Кореи, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 00:26
Политика

Арестованный в ответ на российские санкции сухогруз покинул Украину

Обновлено в 00:29
Политика

Каламанов назвал разговоры о выходе РФ из ОЗХО несвоевременными

Замглавы Минпромторга Георгий Каламанов заявил, что пока преждевременно говорить о выходе России из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Обновлено вчера в 22:46
Политика

США заявили о поставках иранской нефти в Сирию российскими компаниями

Представитель американской администрации заявил, что США раскрыли «международную сеть», занимающуюся поставками иранской нефти в Сирию через российские компании в обход санкций Вашингтона.
Обновлено в 00:37
Политика

В Раде воспользовались картой Украины без Крыма

Во время заседания Временной следственной комиссии Верховной рады по проверке фактов хищения в Вооруженных силах страны был использован слайд с картой Украины, на котором отсутствует Крым, об этом сообщает РИА Новости Крым.
Обновлено в 00:34
Политика

NBC узнал о внедренных в караван мигрантов агентах США

Агенты Министерства внутренней безопасности США работают внутри каравана мигрантов и отслеживают планы беженцев о методах пересечения границы Мексики со Штатами.
Обновлено в 00:35
Политика

Мадуро заявил, что он не диктатор, а скромный человек

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник заявил, что он не диктатор, а скоромный человек.
Обновлено в 00:29
Политика

В МИД Малайзии рассказали о планах премьера страны посетить Россию

Заместитель министра иностранных дел Малайзии Марзуки Яхья заявил, что премьер-министр страны Махатхир Мохамад заинтересован в поездке в Россию.
Обновлено в 00:36
Политика

Торгпред США заявил о несправедливой практике Китая в торговле

Китай продолжает несправедливую практику в торговле в отношении Соединенных Штатов в 2018 году.
Обновлено в 00:19
Политика

Путин поздравил Налоговую службу с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил с праздником Налоговую службу России, заметив, что это одно из важнейших направлений работы государства.
Обновлено в 00:36
Политика

Интернет-издание ФАН подало на Facebook иск за блокировку аккаунта

Российское интернет-издание Федеральное агентство новостей (ФАН), которое обвиняли во вмешательстве в выборы в США, подало в суд на Facebook за блокировку аккаунта издания в соцсети, говорится в исковом заявлении, поданном в федеральный суд в США.
Обновлено в 00:29
Политика

Сенатора Лахову пристыдили за слова о благотворном влиянии голода

Обновлено в 00:12
Политика

СМИ заявили о «толкающем к гибели надменном высокомерии» США

Именно «надменное высокомерие», по мнению СМИ, ведет США к гибели.
Обновлено в 00:10
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