Политика

«Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газаRT на русском 06:46

Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток». «Украинская газотранспортная система готова к увеличению заявки на транзит», — говорится в сообщении в Facebook.
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Эксперт: «Нафтогазу Украины» нужно не «петросянить», а думать о своих дырявых трубах

Взгляд.ру10:33

Украинская ГТС готова нарастить поставку российского газа в Европу

Газета.Ru08:19

«Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа

RT на русском06:46

«Нафтогаз» заявил о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа

ТАСС07:20

На Украине заявили о готовности увеличить транзит российского газа в Европу

Известия06:49

Украина готова нарастить транзит газа из-за ремонта «Северного потока»

РЕН ТВ07:30

Украина готова увеличить транзит газа из-за ремонта «Северного потока»

РИА Новости06:19
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 10:52, Вашингтон
Происшествия

В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться

В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представлять при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Политика

Суд Амстердама отложил решение по «Скифскому золоту»

Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:51
Политика

Иран обвинили в захвате танкера ОАЭ

Танкер, принадлежащий ОАЭ, предположительно, захватили иранские военные, сообщила в твиттере корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на свои источники в американской разведке.
Обновлено в 09:39
Политика

Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов

Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Политика

Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Обновлено в 06:29
Политика

Совбез ООН рассмотрит закон Украины о госязыке. Мнения экспертов

Закон об украинском языке был принят действующим пока созывом Верховной Рады и подписан еще Петром Порошенко.
Обновлено в 10:00
Авто

Производство машин в Казахстане выросло на 40%

Автопроизводители Казахстана выпустили по итогам первого полугодия 2019 года 20 623 автомобиля, что на 40,4% больше, чем в январе — июне 2018 года.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

На что способен С-500 «Прометей», пытаются понять в США

Обновлено в 06:50
Культура

От артистов из Чечни требуют согласовывать выступления в интернете

Обновлено в 10:37
Происшествия

В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов

Обновлено в 08:38
Общество

Самолет сдул любителей экстремального селфи в Греции

Греческий остров Скиатос является любимым местом для фанатов сделать экстремальное селфи на фоне приземляющегося самолета.
Обновлено в 09:00
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика

Министр экологии Франции ушел в отставку

Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи, который несколько дней назад оказался в центре скандала из-за шикарных обедов за государственный счет, заявил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке.
Обновлено в 09:08
Политика

СБУ не нашла ни одной попытки вмешательства в выборы со стороны России

Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что ведомство не нашло ни одной попытки вмешательства в парламентские выборы со стороны РФ.
Обновлено в 09:52
Кино

Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени»

Обновлено в 04:04
Театры

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Интернет

Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS

Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Транспорт

Большегрузы вернутся с «Тавриды» на старую дорогу

Как передает «Крымская газета», для обеспечения безопасности на трассе «Таврида» министерство транспорта перенаправило движение большегрузов с трассы на старую дорогу через Приморскую развязку в районе Феодосии, обратно на «Тавриду» они будут выезжать уже за Белогорском.
Обновлено в 09:24
Футбол

Малиновский стал игроком «Аталанты»

Полузащитник Руслан Малиновский стал игроком "Аталанты", информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 10:26
Экономика

Долги по зарплате в России в июне сократились на 12,8%

Суммарная задолженность по заработной плате в России в июне снизилась на 12,8% и по состоянию на 1 июля составила составила 2 млрд 570 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Футбол

Смолов и Бузова поучаствовали в баттле

Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов и певица Ольга Бузова приняли участие в ютуб-шоу "Comment Out".
Обновлено в 09:01
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Политика

КС Украины признал закон о декоммунизации конституционным

Конституционный суд Украины признал закон об осуждении тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики соответствующим основному закону страны.
Обновлено в 08:54
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Политика

Австрия разрешила экстрадицию в США украинского олигарха Фирташа

Экстрадиция Фирташа в США была одобрена Верховным судом Австрии 25 июня.
Обновлено в 09:05
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