«Пытаясь замести следы, Минобороны Украины засекретило материалы по событиям 25 ноября в Керченском проливе – можете сами в этом убедиться», – отметил заместитель постпреда на заседании Генассамблеи ООН.

Украина засекретила материалы об инциденте в Керченском проливе

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