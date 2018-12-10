Армия и оружие

Украина засекретила данные об инциденте в Керченском проливе
Lenta.ru
08:22

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля ВМС Украины после того, как суда незаконно пересекли российскую границу, не отреагировали на требование остановиться, а также начали исполнять опасные маневры.
Lenta.ru08:22
с чего всё началось
«Запрашиваемая информация относится к информации, которая содержит государственную тайну в сфере обороны страны», — говорится в документе
, подписанном командующим ВМСУ Игорем Воронченко.
RT на русском06:00

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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
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ДНР: Украина готовит провокацию в Донбассе

Обновлено в 10:56
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По словам начальника управления кораблестроения ВМФ контр-адмирала Владимира Тряпичникова, заявление которого приводит РИА Новости, Военно-морской флот России завершает обновление кораблей ближней морской зоны.
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Армия и оружие

Стало известно о планах России отправить Ту-160 в Венесуэлу

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Армия и оружие

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Аэропорт "Домодедово" приобрел у "Уралвагонзавода" бронированную ремонтно-эвакуационную машину на базе танка Т-72, которая будет эвакуировать самолеты любых размеров при нештатных ситуациях.
Обновлено в 11:11
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В России может появиться новая Памятная дата

В Совете Федерации подготовили законопроект об учреждении в России памятной даты — «Дня воинской присяги».
Обновлено в 11:12
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Американские СМИ обвинили Россию во лжи про лазерное оружие «Пересвет».
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

Курды открыли в Дейр-эз-Зоре второй фронт

Второй фронт против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли вооруженные формирования сирийских курдов (СДС) в провинции Дейр Эз-Зор, 10 декабря сообщает источник ИА Красная Весна.
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Армия и оружие

Танкисты мотострелковой дивизии ЮВО в Чеченской Республике выполнили стрельбы штатным снарядом

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