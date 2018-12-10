Армия и оружие
Украина засекретила данные об инциденте в Керченском проливе
Украина засекретила данные об инциденте в Керченском проливеLenta.ru08:22
Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля ВМС Украины после того, как суда незаконно пересекли российскую границу, не отреагировали на требование остановиться, а также начали исполнять опасные маневры.
Lenta.ru08:22
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с чего всё началось
«Запрашиваемая информация относится к информации, которая содержит государственную тайну в сфере обороны страны», — говорится в документе, подписанном командующим ВМСУ Игорем Воронченко.RT на русском06:00
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Армия и оружие
ДНР: Украина готовит провокацию в Донбассе
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
ВМФ России начал обновление кораблей дальней морской и океанской зоны
По словам начальника управления кораблестроения ВМФ контр-адмирала Владимира Тряпичникова, заявление которого приводит РИА Новости, Военно-морской флот России завершает обновление кораблей ближней морской зоны.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
В ВКС России поступил модернизированный самолет-разведчик А-50У
Что важно - современное оборудование позволяет отслеживать перемещение одновременно нескольких сотен воздушных целей, а наведение них истребителей возможно в автоматическом режиме.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Российские военные отразили атаку «террористов» в Таджикистане
Военнослужащие 201-й российской военной базы отразили нападение условных террористов на объекты в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
Стало известно о планах России отправить Ту-160 в Венесуэлу
Россия отправит в Венесуэлу бомбардировщики Ту-160, способные нести ядерное оружие.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
Истребитель F-35 не допустили к финальным боевым испытаниям
Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II не может пройти финальные боевые испытания из-за ряда недостатков.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный боезаряд
Индия осуществила очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты Agni-5, которая способна нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
«Домодедово» купило модификацию танка Т-72 для эвакуации самолетов
Аэропорт "Домодедово" приобрел у "Уралвагонзавода" бронированную ремонтно-эвакуационную машину на базе танка Т-72, которая будет эвакуировать самолеты любых размеров при нештатных ситуациях.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
В России может появиться новая Памятная дата
В Совете Федерации подготовили законопроект об учреждении в России памятной даты — «Дня воинской присяги».
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Северный флот провел электричество в военный городок Ненецкого АО
В Ненецком автономном округе решили проблему с электричеством в отдаленном военном городке.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила атаку на аэропорт Дамаска
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
В США обвинили Россию во лжи про лазерные «Пересветы»
Американские СМИ обвинили Россию во лжи про лазерное оружие «Пересвет».
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Курды открыли в Дейр-эз-Зоре второй фронт
Второй фронт против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли вооруженные формирования сирийских курдов (СДС) в провинции Дейр Эз-Зор, 10 декабря сообщает источник ИА Красная Весна.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Три российских ракетных двигателя РД-180 передали американской стороне
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Танкисты мотострелковой дивизии ЮВО в Чеченской Республике выполнили стрельбы штатным снарядом
Обновлено в 09:32