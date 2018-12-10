Армия и оружие
Украина засекретила данные об инциденте в Керченском проливе
Украина засекретила данные об инциденте в Керченском проливеLenta.ru08:22
Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля ВМС Украины после того, как суда незаконно пересекли российскую границу, не отреагировали на требование остановиться, а также начали исполнять опасные маневры.
Lenta.ru08:22
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«Запрашиваемая информация относится к информации, которая содержит государственную тайну в сфере обороны страны», — говорится в документе, подписанном командующим ВМСУ Игорем Воронченко.RT на русском06:00
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Армия и оружие
Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Разведка ДНР: ВСУ планируют прорваться к границе ДНР и России
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
Новый ракетный корабль пополнил Черноморский флот
В состав Черноморского флота торжественно принят новейший малый ракетный корабль «Орехово-Зуево».
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Высокопоставленная делегация армии Израиля 11 декабря посетит Москву
Делегация высокопоставленных израильских военных направится в Москву во вторник, 11 декабря. Об этом заявили в пресс-службе армии Израиля.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Истребитель F-35 не допустили к финальным боевым испытаниям
Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II не может пройти финальные боевые испытания из-за ряда недостатков.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Морская авиация России получит новый патрульный самолет
В ближайшее время морская авиация ВМФ РФ получит новые самолеты и вертолеты. Прежде всего, это современный морской патрульный самолет.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
ВКС России получили модернизированный летающий радар А-50У
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева передал ВКС России модернизированный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Российские военные уничтожили «боевиков» в горах Таджикистана
Военнослужащие 201-й российской военной базы отразили нападение условной бандгруппы на объекты в Таджикистане.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд
На вооружении Индии стоят четыре типа ракет серии Agni: Agni-1 дальностью 700 километров, Agni-2 2 тыс. километров, Agni-3 и Agni-4 от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. километров.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Домодедово получил тягач на базе танка Т-72 для эвакуации самолетов
Московский аэропорт Домодедово получил от «Ростеха» бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ-1), созданную на базе танка Т-72, для эвакуации самолетов.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Курды открыли в Дейр-эз-Зоре второй фронт
Второй фронт против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли вооруженные формирования сирийских курдов (СДС) в провинции Дейр Эз-Зор, 10 декабря сообщает источник ИА Красная Весна.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Северный флот провел электричество в военный городок Ненецкого АО
В Ненецком автономном округе решили проблему с электричеством в отдаленном военном городке.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
В России может появиться новая памятная дата
В Совете Федерации подготовили законопроект об учреждении в России памятной даты — Дня воинской присяги.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
В США обвинили Россию во лжи про лазерные «Пересветы»
Американские СМИ обвинили Россию во лжи про лазерное оружие «Пересвет».
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Экипажи вертолетов Ми-28Н в Ставропольском крае отработали перехват низколетящих малоразмерных целей
Экипажи полка армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, отработали задачи по перехвату низколетящих малоразмерных и низкоскоростных воздушных целей условного противника в сложных метеоусловиях.
Обновлено в 09:32