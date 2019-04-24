Политика
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за указа ПутинаКрасная весна 14:18
Запрос о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН направил постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко 24 апреля из-за указа президента России Владимира Путина об упрощенном режиме выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
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По поручению президента Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности минским договоренностям.
— Владимир Ельченко, дипломатDaily Storm 09:55
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Политика
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В столице возле станции метро "Партизанская" загорелся трамвай с пассажирами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.
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Зенит — Динамо 2:0
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Экономика
Boeing предупредил о росте расходов на $1 млрд после катастроф 737 MAX
Сокращение объемов производства лайнеров Boeing 737 MAX после крушения самолетов, принадлежавших авиакомпаниям Lion Air и Ethiopian Airlines, приведет к увеличению расходов авиастроительной компании на $1 млрд.
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Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
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