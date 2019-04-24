Политика

Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за указа ПутинаКрасная весна 14:18

Запрос о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН направил постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко 24 апреля из-за указа президента России Владимира Путина об упрощенном режиме выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
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Владимир Ельченко
По поручению президента Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности минским договоренностям.
— Владимир Ельченко, дипломатDaily Storm 09:55

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«Мы благодарны партнерам за оперативную реакцию». Назначено заседание Совбеза ООН, посвященное выдаче паспортов РФ жителям Донбасса

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Путин пообещал повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам

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Производство в России самолетов и вертолетов в первом квартале 2019 года сократилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на информацию Росстата.
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Украинское Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование против кинокомпании "Киноквартал", владеет которой победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский.
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Замминистра Елена Зеркаль сообщила, что ее поразил "кардинальный переход от хамства к цивилизованному языку" Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила на своей странице в Facebook об изменении тона разговора России по делу о задержанных в Керченском проливе украинских моряках.
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Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в 67 млн рублей

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на распространяющиеся в Сети слухи о его зарплате.
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Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах

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Загорелся трамвай у станции метро «Партизанская»

В столице возле станции метро "Партизанская" загорелся трамвай с пассажирами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.
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Путин назвал сверхзадачи России

Глава государства Владимир Путин назвал сверхзадачи России. Речь идёт об экономике и повышении производительности труда.
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Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
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Медведев поручил пересмотреть тарифы на вывоз мусора

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Девушка ищет отца и разрушает дома в трейлере «Эбигейл»

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Зенит — Динамо 2:0

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Boeing предупредил о росте расходов на $1 млрд после катастроф 737 MAX

Сокращение объемов производства лайнеров Boeing 737 MAX после крушения самолетов, принадлежавших авиакомпаниям Lion Air и Ethiopian Airlines, приведет к увеличению расходов авиастроительной компании на $1 млрд.
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Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
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