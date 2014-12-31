Политика
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООНГазета.Ru вчера в 13:58
На Украине попросили срочно провести заседание Совбеза ООН из-за решения российской стороны упростить получение гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на источник.
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По поручению президента Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности минским договоренностям.
— Владимир Ельченко, дипломатDaily Storm вчера в 09:55
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Заседание СБ ООН по ситуации с гражданством для ДНР и ЛНР назначено на 25 апреля
RT на русскомвчера в 15:03
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Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах
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