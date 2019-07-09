с чего всё началось

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года. Об этом сообщает NEWSONE со ссылкой на пресс-службу НОТУ.

Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении

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