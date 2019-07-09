Музыка
Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в ЕвровиденииRT на русском 00:12
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года. Об этом сообщает NEWSONE со ссылкой на пресс-службу НОТУ.
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Экономика
Аналитики: США грозит скорый дефолт
В докладе вашингтонского аналитического Центра двухпартийной политики констатируется, что уже в первой половине текущего года Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом, то есть, федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно.
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Общество
Олег Кожемяко все, что нажил в квартире, оставил Валерию Лимаренко
Напомним, Олег Кожемяко покинул Сахалин в сентябре прошлого года и променял область на Приморский край.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
В Челябинской области два брата-подростка спрыгнули с моста и погибли
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие
Американский адмирал заявил сенату о российских войсках в Венесуэле
Отвечая на вопрос о российском присутствии, Фоллер сообщил, что Россия не выводила своих военных из Венесуэлы, а президент Владимир Путин продолжает «защищать своего верного друга Николаса Мадуро», предоставляя Каракасу кредиты, оказывая поддержку техникой.
Обновлено вчера в 22:02
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Шоу-бизнес
«Городок»: как актеры-неудачники построили успешное шоу
Олейникова зрители видели по ТВ пару раз в год, когда он читал юмористические монологи, а Стоянов выходил на сцену Большого драматического театра в эпизодических ролях.
Обновлено вчера в 17:04
Общество
Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах
Обновлено вчера в 01:59
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Грузинские депутаты решили приехать в Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.
Обновлено вчера в 18:36
Общество
В Москве построят парк Ferrari World по аналогии с проектом в Абу-Даби
Группа компаний «Киевская площадь» рассматривает возможность построить в Москве тематический парк Ferrari World по аналогии с тем, что сейчас есть в Абу-Даби, рассказал РБК председатель совета директоров группы Год Нисанов.
Обновлено в 02:07
Политика
Путин назвал сближение Украины и России неизбежным
Президент России Владимир Путин в новом интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну заявил, что сближение России и Украины неизбежно, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 12:50
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Детский день на «Иннопроме»: чем заняться на главной промышленной выставке с ребенком
Обновлено в 02:00
Наука
Археологи нашли в Израиле библейский город Секелаг
Израильские археологи предположили, что им удалось найти упомянутый в Библии древний филистимлянский город Секелаг.
Обновлено вчера в 09:58
Армия и оружие
Зеленский вынужден цинично врать: командующий оккупационной операцией вышел из-под контроля
Президент Украины Зеленский цинично заявляет о стабилизации обстановки в районе н. п. Станица Луганская после отвода вооружения на данном участке, но почему-то умалчивает о выходе из-под контроля командующего "ООС" Сырского и ухудшающейся с каждым днем обстановке вдоль всей линии соприкосновения.
Обновлено вчера в 08:05
Гаджеты
Apple улучшила ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro
Компания Apple в преддверии очередного учебного сезона обновила портативные компьютеры MacBook Air и MacBook Pro, которые пользуются весьма высокой популярностью среди студентов вузов.
Обновлено вчера в 10:09
Гаджеты
В будущих iPhone могут появиться дисплеи китайской компании BOE
По сообщениям сетевых источников, компания Apple может расширить список поставщиков OLED-дисплеев, включив в него китайскую компанию BOE.
Обновлено вчера в 16:02
Технологии
Власти предоставят бизнесу доступ к госданным
В России создадут единую базу данных о гражданах и компаниях Кабмин должен определить типовые условия соглашений доступа граждан и бизнеса к госданным, в том числе правила взимания платы за услугу.
Обновлено в 02:10
Экономика
Forbes назвал богатейших российских чиновников и депутатов
Обновлено вчера в 04:18
ЖКХ
Власти российского города посчитали нашествие крыс нормой
Власти Норильска назвали произошедшее нашествие крыс на город регулярным летним явлением.
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Политика
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Экономика
Работающим пенсионерам поднимут пенсию
С 1 августа будет произведен автоматический перерасчет страховой пенсии пожилым гражданам, которые в 2018 г. продолжали трудовую деятельность.
Обновлено 08 июля в 03:47
Экономика
Дешевого жилья в Екатеринбурге стало меньше с начала года на 4%
Доступного жилья для населения в Екатеринбурге стало гораздо меньше, составлен рейтинг районов, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:18
Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 13:22
Общество
Россиян могут перевести на электронные паспорта в 2022 году
Переход на электронные паспорта в России может состояться в 2022 году, однако окончательное решение пока не принято, заявил вице-премьер Максим Акимов, курирующий среди прочего сферу развития цифровой экономики.
Обновлено вчера в 17:55
Экономика
Запросы в БКИ становятся обязательными при открытии вкладов и счетов
Запросы в БКИ становятся обязательными при открытии вкладов и счетов Для наращивания кросс-продаж кредитные организации все чаще включают в пакет документов по открытию счета, вклада или дебетовой карты согласие на направление запросов в Бюро кредитных историй (БКИ), нередко — без ведома клиента.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Утечку радиации обнаружили рядом с затонувшей подлодкой «Комсомолец»
Российские ученые совместно с коллегами из Норвегии зафиксировали превышение уровня радиации в районе затонувшей 30 лет назад атомной подлодки (АПЛ) «Комсомолец» в 100 тыс. раз.
Обновлено вчера в 13:28
Здоровье
В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи
МЧС России выдало рекомендации, как вести себя при укусе змеи: сразу обратиться к врачам, опасными симптомами спасатели назвали головокружение и рвоту, а также покраснение места укуса.
Обновлено вчера в 20:18