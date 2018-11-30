Политика

Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет
РБК
03:09

Украина ограничила въезд в страну для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, написал президент страны Петр Порошенко в Twitter.
РБК03:09
Петр Порошенко
На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет, лицам мужского пола. Для граждан Украины никаких ограничений, естественно, нет.
— Петр Порошенко, президент УкраиныВедомости 03:04

Подробнее о событии

История введения ограничений на въезд на Украину гражданам России

ТАСС04:29

В Совфеде объяснили введение Украиной запрета на въезд для мужчин из России

RT на русском04:36

Порошенко закрыл въезд на Украину для мужчин из РФ в возрасте 16-60 лет

Интерфакс03:18

Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет

РБК03:09

Украина запретила въезд российским мужчинам от 16 до 60 лет

Коммерсантъ02:39

Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет

Chelny-biz.ru03:14

Украина ограничивает въезд для россиян

BFM.ru03:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Политика

СБУ проводит обыск дома у наместника Киево-Печерской лавры

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски по месту жительства наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Павла.
Обновлено в 04:46
Политика

В Кремле сожалеют о решении Трампа отменить встречу с Путиным на G20

В Кремле сожалеют о решении президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским главой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.
Обновлено в 04:44
Политика

Меркель вылетела на саммит G20 обычным пассажиром

Канцлер Германии Ангела Меркель вылетела на саммит G20 в Аргентину испанскими авиалиниями, передает ТАСС.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что с 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Украина провела военные учения на побережье Азовского моря

Предыдущие учения на Азовском побережье украинские военные провели 23 ноября.
Обновлено в 04:44
Политика

Задержанных украинских моряков переводят в Москву

Украинских морских офицеров с трех кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе 25 ноября, переводят из Крыма в Москву.
Обновлено в 03:57
Политика

МИД России возмущён ужесточением тюремного режима Бутиной

Москва возмущена ужесточением условий содержания Марии Бутиной в американской тюрьме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 04:19
Политика

Зампред ЦБ РФ Торшин покинет пост в связи с выходом на пенсию

Статс-секретарь, заместитель председателя ЦБ РФ Александр Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию, говорится в пресс-релизе Банка России.
Обновлено в 04:46
Политика

Украинский танцовщик Полунин получил российский паспорт

Украинский артист балета Сергей Полунин получил российское гражданство. Об этом Полунин сообщил в Instagram.
Обновлено в 04:49
Политика

Новый президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией

Обновлено в 04:26
Армия и оружие

В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки

Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

National Interest оценил новый автомат Калашникова

Обновлено в 04:38
Политика

Украина расторгнет 40 двусторонних договоров с Россией

Украина в одностороннем порядке расторгнет около 40 договоров с Россией, сказал Климкин в эфире телеканала ТСН.
Обновлено в 04:39
Политика

В МИД России назвали цели «авантюры» Порошенко в Керченском проливе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия украинского президента Петра Порошенко авантюрой, целью которой является сохранение власти, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:07
Политика

В Совфеде оценили резолюцию США по Керченскому проливу

Принятие сенатом США резолюции, осуждающей действия российской стороны в Керченском проливе, показывает, что Вашингтон пытается использовать любой повод для обвинения Москвы, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Обновлено в 04:31
ещё по теме
Главное