Политика
Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет
Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 летРБК03:09
Украина ограничила въезд в страну для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, написал президент страны Петр Порошенко в Twitter.
РБК03:09
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На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет, лицам мужского пола. Для граждан Украины никаких ограничений, естественно, нет.
— Петр Порошенко, президент УкраиныВедомости 03:04
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