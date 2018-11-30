Российские мужчины в возрасте от 16 до 60 лет с сегодняшнего дня смогут попасть на территорию Украины только в экстренных случаях: президент страны Петр Порошенко заявил, что въезд для россиян будет серьезно ограничен.

Украина запретила въезд мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет

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