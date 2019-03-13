Политика

Украина запретила полеты Boeing 737 MAXМосковский Комсомолец вчера в 13:56

Власти Украины запретили полёты Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 над своей территорией, сообщает на своем сайте Госавиаслужба страны.
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«С даты и времени публикации этого решения запрещаются полёты на самолётах Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 до, в пределах или над территорией Украины», — говорится в сообщении
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В Керченском проливе село на мель судно с металлом

В Керченском проливе село на мель судно Maryland с грузом металла, которое следовало под флагом Либерии.
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Вильярреал — Зенит 2:1

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Политика

США могут ввести санкции против Китая за «притеснение уйгуров»

За «нарушение прав» мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономной районе Соединенные Штаты могут ввести санкции против властей Китая, заявили в госдепартаменте.
Обновлено в 17:40
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили спикеру оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо от имени президента Швейцарии Ули Маурера.
Обновлено в 08:46
Политика

Продаже СПГ из США на Украину мешает ситуация в Керченском проливе

Ситуация вокруг Керченского пролива существенно осложняет перспективы продажи американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Обновлено в 19:52
Политика

Сергея Брилева исключили из общественного совета при Минобороны

Ведущий программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1" Сергей Брилев сообщил РИА Новости, что в связи с плановой ротацией в Общественном совете при Минобороны России, судя по всему, он больше в его состав не входит.
Обновлено в 10:52
Политика

Главы США и КНР подпишут торговое соглашение не ранее апреля

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения, которое положило бы конец торговой войне между двумя странами, в марте не состоится, а произойдет не ранее апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 07:14
Политика

Шведский МИД прокомментировал ситуацию вокруг российского дипломата

МИД Швеции находится в тесном диалоге со службой безопасности страны о деятельности одного из российских дипломатов, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Власти Аргентины назвали причину гибели «Сан-Хуана»

Командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден заявил, что причиной гибели подлодки "Сан-Хуан" стал взрыв, сообщил телеканал TN.
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Ранее американский президент обещал наложить вето на документ Сенат США принял резолюцию, которая отменяет указ президента страны Дональда Трампа по поводу введения режима ЧП на границе с Мексикой.
Обновлено в 16:27
Политика

Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие

Пентагон призвал не отказываться от права превентивного ядерного удара

По словам Данфорда, нынешняя политика, которая позволяет первыми наносить ядерный удар, усложняет процесс принятия решений противниками о нападении на США.
Обновлено в 17:55
Происшествия

«МК в Чите» на месте проверил информацию об обрушении стен дома на КСК

Напомним, ранее очевидец происшествия сообщил "МК в Чите", что при обрушении стен никто не пострадал.В единой диспетчерской службе города корреспонденту портала предоставить информацию отказались.
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Политика

США собрались запретить Visa и Mastercard в Венесуэле

Вашингтон рассматривает возможность введения в отношении Венесуэлы санкций, предусматривающих запрет платежным системам Visa и Mastercard проводить операции в республике.
Обновлено в 19:37
Политика

Эрдоган назвал сроки поставок российских ЗРК С-400 в Турцию

Обновлено в 18:36
Происшествия

Киллеры расстреляли мужчину у подъезда дома в Мытищах

Обновлено в 11:37
Космос

Корабль «Союз МС-12» с экипажем стартовал к МКС

Экипаж из трех человек стартовал с космодрома Байконур и на корабле "Союз МС-12" направился к Международной космической станции, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие

В Совбезе рассказали о переброске войск НАТО к российским границам

Североатлантический альянс перебрасывает войска к российской границе, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов; по его словам, за два года численность военнослужащих сил первоочередного задействования НАТО возросла в 1,6 раза – с 25 до 40 тыс. человек.
Обновлено в 19:24
Политика

Boeing приостановил поставки самолетов модели 737 MAX

Корпорация Boeing приостанавливает поставки самолетов 737 MAX после крушения такой модели в Эфиопии, передает агентство Рейтер.
Обновлено в 16:55
Политика

Глава Сбербанка Герман Греф назвал главную проблему России

Глава Сбербанка Герман Греф считает главной проблемой России отсутствие эффективной системы государственного управления.
Обновлено в 10:44
Политика

«Он проиграл»: Владимир Познер дал оценку интервью Дудя и Киселева

Самый известный интервьюер не только в России, но и во всем мире Владимир Познер прокомментировал скандальное интервью Юрия Дудя и Дмитрия Киселева.
Обновлено в 11:53
Спорт

Йоханнес Бё выиграл третье золото на чемпионате мира по биатлону

Одиночная смешанная эстафета (синглмикст) на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершилась победой сборной Норвегии.
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Происшествия

Учительница школы в Северной Осетии рассказала о конфликте с депутатом

В минувшую среду, 6 марта, 28-летний депутат ворвался в кабинет во время урока одного из начальных классов и начал избивать учительницу на глазах у детей.
Обновлено в 19:40
Технологии

«Яндекс» запустил робота для зачистки пиратского контента

Компания «Яндекс» запустила специальную программу-робота, которая позволит убирать из результатов поиска больше ссылок на пиратский контент, сообщают «Ведомости».
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Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

Четвертьфинальные пары Лиги Европы определятся в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу.
Обновлено в 18:45
Происшествия

Найденная в захламленной квартире девочка выздоравливает

Девочка, найденная в захламленной московской квартире на Ленинградском шоссе в минувшее воскресенье, выздоравливает.
Обновлено в 11:48
Интернет

Два топ-менеджера Facebook уходят в отставку после масштабного сбоя

Напомним, в ночь на четверг стало известно о масштабном сбое в работе приложений, которыми владеет Facebook.
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