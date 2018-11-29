с чего всё началось

Государственная пограничная служба Украины подтвердила информацию о том, что в связи с введением военного положения в стране границу в Крыму могут пересекать только украинцы. Об этом в четверг сообщил первый заместитель председателя ведомства Василий Серватюк.

Политика Политика Песков прокомментировал слова Трампа об отмене встречи с Путиным

Политика Политика Константинополь одобрил проект устава украинской автокефалии «В контексте предыдущего решения Вселенского патриархата относительно предоставления автокефалии украинской церкви и подготовки к предоставлению патриархального и синодального томоса Священный синод одобрил проект конституционного устава Украинской церкви»,— говорится в сообщении для СМИ.

Политика Политика Кандидат в президенты Грузии от оппозиции не признал итоги выборов

Политика Политика Канада ввела санкции против 17 саудовцев в связи с делом Хашукджи Канада ввела санкции в отношении 17 подданных Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.

Политика Политика Депутат Игорь Лебедев во время региональной недели отправился в Майами В комментариях Лебедеву ответил глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, который напомнил коллеге, что в России сейчас идет региональная неделя.

Армия и оружие Армия и оружие СБУ утверждает, что перехватила переговоры российских лётчиков В СБУ заявили, что якобы смогли перехватить переговоры истребителя Су-30 ВКС России и вертолета Ка-52 ВКС России.

Политика Политика Путин выступит на съезде Общероссийского народного фронта Сегодня, 29 ноября, президент России Владимир Путин выступит на съезде Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Политика Политика В Совфеде оценили перспективы закрытия Босфора для России Официальный Киев попросит мировое сообщество закрыть Босфорский пролив в связи с ситуацией в Керченском проливе, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

Политика Политика Президент подписал указ об увековечении памяти Говорухина Президентом России Владимиром Путиным подписан указ об увековечении памяти известного режиссера, сооснователя Общероссийского народного фронта (ОНФ) Станислава Говорухина, передает "Интерфакс".

Политика Политика США обвинили россиянина в мошенничестве и отмывании денег Федеральное большое жюри в Питтсбурге предъявило обвинение россиянину Илью Кулькову по пяти пунктам, включая электронное мошенничество и отмывание денег, сообщило в четверг министерство юстиции США.

Политика Политика Государственный телеканал Польши сравнил Россию с нацистами В программе Minęła 20 на государственном польском телеканале TVP Info во время эфира появился задник, сравнивающая Россию с криминальной нацистской организацией СС, сообщает сегодня, 29 ноября, портал RadioZET.pl.

Политика Политика Глава Киево-Печерской лавры признал давление на него властей Украины Наместник Киево-Печерской лавры Павел заявил об оказываемом на него и братию давлении.

Армия и оружие Армия и оружие Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.

Политика Политика Путин одобрил обновленную Доктрину энергобезопасности России "Была одобрена новая Доктрина [на заседании Совбеза], которая будет как стратегический документ утверждена указом президента", - сообщил Патрушев.