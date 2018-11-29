Политика

Украина запретила иностранцам пересекать границу с Крымом
ТАСС
09:48

Государственная пограничная служба Украины подтвердила информацию о том, что в связи с введением военного положения в стране границу в Крыму могут пересекать только украинцы. Об этом в четверг сообщил первый заместитель председателя ведомства Василий Серватюк.
ТАСС09:48
с чего всё началось
— В пресс-службе ведомства "Би-би-си Ньюс Украина" сообщили, что с четверга границу с Крымом могут пересекать только граждане Украины, — говорится в сообщении
 украинского представительства британской корпорации.
Life.ru08:48

Подробнее о событии

В Совфеде прокомментировали запрет Киева на въезд в Крым

Газета.Ru12:56

Киев запретил иностранцам пересекать границу Украины с Крымом

РИА Новости09:37

Украина закрыла въезд в Крым для всех иностранцев

РИА Новости Крым09:35

Украина запретила иностранцам въезд в Крым

РБК08:59

Украина запретила иностранцам пересекать границу с Крымом

ТАСС09:48

В Совфеде оценили решение Украины запретить иностранцам пересекать границу с Крымом

RT на русском12:23

В погранслужбе РФ прокомментировали запрет для иностранцев на въезд в Крым через Украину

ФАН09:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Политика

Песков прокомментировал слова Трампа об отмене встречи с Путиным

Обновлено в 13:24
Политика

Константинополь одобрил проект устава украинской автокефалии

«В контексте предыдущего решения Вселенского патриархата относительно предоставления автокефалии украинской церкви и подготовки к предоставлению патриархального и синодального томоса Священный синод одобрил проект конституционного устава Украинской церкви»,— говорится в сообщении для СМИ.
Обновлено в 13:23
Политика

Кандидат в президенты Грузии от оппозиции не признал итоги выборов

Обновлено в 13:07
Политика

Канада ввела санкции против 17 саудовцев в связи с делом Хашукджи

Канада ввела санкции в отношении 17 подданных Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 13:04
Политика

Депутат Игорь Лебедев во время региональной недели отправился в Майами

В комментариях Лебедеву ответил глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, который напомнил коллеге, что в России сейчас идет региональная неделя.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие

СБУ утверждает, что перехватила переговоры российских лётчиков

В СБУ заявили, что якобы смогли перехватить переговоры истребителя Су-30 ВКС России и вертолета Ка-52 ВКС России.
Обновлено в 13:18
Политика

Путин выступит на съезде Общероссийского народного фронта

Сегодня, 29 ноября, президент России Владимир Путин выступит на съезде Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Обновлено в 12:59
Политика

В Совфеде оценили перспективы закрытия Босфора для России

Официальный Киев попросит мировое сообщество закрыть Босфорский пролив в связи с ситуацией в Керченском проливе, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Обновлено в 11:58
Политика

Президент подписал указ об увековечении памяти Говорухина

Президентом России Владимиром Путиным подписан указ об увековечении памяти известного режиссера, сооснователя Общероссийского народного фронта (ОНФ) Станислава Говорухина, передает "Интерфакс".
Обновлено в 11:26
Политика

США обвинили россиянина в мошенничестве и отмывании денег

Федеральное большое жюри в Питтсбурге предъявило обвинение россиянину Илью Кулькову по пяти пунктам, включая электронное мошенничество и отмывание денег, сообщило в четверг министерство юстиции США.
Обновлено в 13:01
Политика

Государственный телеканал Польши сравнил Россию с нацистами

В программе Minęła 20 на государственном польском телеканале TVP Info во время эфира появился задник, сравнивающая Россию с криминальной нацистской организацией СС, сообщает сегодня, 29 ноября, портал RadioZET.pl.
Обновлено в 13:01
Политика

Глава Киево-Печерской лавры признал давление на него властей Украины

Наместник Киево-Печерской лавры Павел заявил об оказываемом на него и братию давлении.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие

Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США

В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.
Обновлено в 13:10
Политика

Путин одобрил обновленную Доктрину энергобезопасности России

"Была одобрена новая Доктрина [на заседании Совбеза], которая будет как стратегический документ утверждена указом президента", - сообщил Патрушев.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие

Иран продолжает наращивать разработку и производство ракет, заявили в США

Госдепартамент США считает, что Иран продолжает наращивать разработки и производство ракет, об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Обновлено в 12:50
ещё по теме
Главное