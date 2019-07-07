Армия и оружие

Украина заметила активность российских подлодок в БосфореГазета.Ru 07:23

Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ". По его словам, соответствующую информацию передали Турции. Он отметил, что МИД Украины передал информацию турецкой и российской сторонам.
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Украина заявила об активности российских подлодок в Босфоре

Известия08:06

Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре

РИА Новости12:45

Киев обвинил Москву в нарушении правил Монтрё из-за активности подлодок

РБК12:15

Украина зафиксировала активность российских подлодок в Черном море

Газета.Ru09:51

Генштаб Украины обвинил Россию в нарушении конвенции Монтре

Московский Комсомолец12:58

Российские подлодки в Чёрном море напугали Украину

News.ru06:29

Украина обнаружила активность российских подлодок в Черном море

Lenta.ru05:54
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Здоровье

На выводы об опасной дозе молочных продуктов отреагировали в Минздраве

Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что не существует каких-то определенных норм потребления молочных продуктов в сутки.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Общество

Псковские церкви включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Обновлено в 07:08
Здоровье

Врачи назвали семь опасных изменений тела, которые нельзя игнорировать

Помогут подсказки медиков - они перечислили семь изменений тела, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Легкомоторный самолет разбился под Полтавой, один человек погиб

«В селе Плехов самолет упал на поле пшеницы, в результате чего погиб один человек и один человек травмирован», - сообщает ведомство.
Обновлено в 11:24
Спорт

Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Футбол

Судья матча за бронзу Кубка Америки объяснил удаление Месси и Меделя

Судья матча за бронзу Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили объяснил скандальное удаление форварда аргентинцев Лионеля Месси, передает Sports.ru.
Обновлено в 08:59
Футбол

Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира

Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
Обновлено в 13:05
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией завершается

Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines выполнили последние рейсы в Россию.
Обновлено в 12:42
Общество

Во Франции выпал град размером с теннисный мяч

Обновлено в 09:51
Политика

МВД решило депортировать беженца из Того

Управление МВД по Брянской области решило депортировать пытавшегося получить убежище в России в течение пяти лет беженца из Того Бозобэйиду Батому.
Обновлено в 11:21
Происшествия

В Тюмени баржа оборвала над рекой высоковольтный кабель

Обновлено в 13:15
Экономика

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников.
Обновлено в 12:10
Культура

Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ

Обновлено в 10:50
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Обновлено в 06:52
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Подводников похоронили в Петербурге

Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.
Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова призналась, что переживает за дочь

Хлебникова рассказала, что ее 20-летняя дочь живет в Англии, но она хочет проводить больше времени с наследницей.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Boeing лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max

Boeing 737 Max лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Захвативший заложников в Одессе украинец требовал вертолёт и $1 млн

Мужчина, удерживавший заложников в финансовом учреждении в Одессе, требовал $1 млн и вертолёт. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 12:12
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Энергетика

Новак подсчитал выгоду России от нового соглашения ОПЕК+

Российский бюджет может получить дополнительные 3,5 триллиона рублей благодаря договоренностям ОПЕК+.
Обновлено в 13:18
Политика

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Обновлено вчера в 20:56
Общество

Петербуржцев беспокоит вода кофейного цвета в Неве

Жителей Петербурга беспокоит необычный цвет воды в Неве в районе Морского порта.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл

На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено в 10:22
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Политика

Рейтинг Трампа достиг максимума с момента инаугурации

Рейтинг американского лидера Дональда Трампа достиг максимального значения с момента официального вступления президента в должность.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале

В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

Во Франкфурте-на-Майне обезвредили бомбу времён Второй мировой войны

Обновлено в 11:40
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