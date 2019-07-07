Армия и оружие
Украина заметила активность российских подлодок в БосфореГазета.Ru 07:23
Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ". По его словам, соответствующую информацию передали Турции. Он отметил, что МИД Украины передал информацию турецкой и российской сторонам.
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На выводы об опасной дозе молочных продуктов отреагировали в Минздраве
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Врачи назвали семь опасных изменений тела, которые нельзя игнорировать
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Авиасообщение между Россией и Грузией завершается
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Подводников похоронили в Петербурге
Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.
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Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
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Энергетика
Новак подсчитал выгоду России от нового соглашения ОПЕК+
Российский бюджет может получить дополнительные 3,5 триллиона рублей благодаря договоренностям ОПЕК+.
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В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
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Рейтинг американского лидера Дональда Трампа достиг максимального значения с момента официального вступления президента в должность.
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Происшествия
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В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
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