Армия и оружие

Украина заметила активность российских подлодок в БосфореГазета.Ru 07:23

Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ". По его словам, соответствующую информацию передали Турции. Он отметил, что МИД Украины передал информацию турецкой и российской сторонам.
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Украина зафиксировала активность российских подлодок в Черном море

Газета.Ru09:51

Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре

РИА Новости12:45

Киев обвинил Москву в нарушении правил Монтрё из-за активности подлодок

РБК12:15

Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре

Взгляд.ру14:41

Украина заявила об активности российских подлодок в Босфоре

Известия08:06

Российские подлодки в Чёрном море напугали Украину

News.ru06:29

Украина обнаружила активность российских подлодок в Черном море

Lenta.ru05:54
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Происшествия

В Гонконге более 200 тысяч человек вышли на новую акцию протеста

Обновлено в 13:19
Футбол

Сборная Бразилии выиграла девятый Кубок Америки в своей истории

В бразильском Рио-де-Жанейро завершился финальный матч Кубка Америки 2019 года между сборными Бразилии и Перу.
Обновлено в 17:58
Кино

Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено в 16:00
Политика

Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина

Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 17:30
Политика

Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании

Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Экономика

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Футбол

Факел — Торпедо (Москва) 0:1

Обновлено в 13:54
Энергетика

Эксперты спрогнозировали цены на бензин до 2024 года

Эксперты Института Гайдара и РАНХиГС подготовили доклад "Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития", в котором пояснили, к чему приведет реализация налогового маневра в нефтяной сфере.
Обновлено в 17:55
Баскетбол

«Майами» и «Детройт» заинтересованы в Расселле Уэстбруке

Обновлено в 15:42
Наука

Швейцарские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением

В своем исследовании ученые приходят к выводам, что дополнительное насаждение лесного покрова поможет бороться с глобальным потеплением, так как оно вызвано, в первую очередь, с накоплением в атмосфере углерода, который в процессе фотосинтеза поглощают кроны деревьев и перерабатывают в кислород.
Обновлено в 14:24
Происшествия

Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Происшествия

В Уфе на улице педофил с велосипедом изнасиловал 9-летнюю девочку

В Уфе педофил на улице изнасиловал 9-летнюю школьницу. Преступление было совершено днем 6 июля в районе Курочкиной горы в Черниковке.
Обновлено в 10:22
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Обновлено в 06:52
Происшествия

Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие

«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали о предотвращенной «катастрофе планетарного масштаба»

Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата погиб в Баренцевом море при выполнении «боевой задачи», заявил на траурной церемонии высокопоставленный военный, пишут «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Политика

Что ждет Украину после демарша в ПАСЕ

К небольшому по объему документу было сделано в общей сложности 222 поправки, подавляющее большинство которых подготовили именно представители Украины.
Обновлено вчера в 07:13
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова призналась о переживаниях за свою дочь

Известная российская певица приняла участие в проекте «Страхи», в передаче она рассказала о переживаниях за свою дочь, проживающую в Великобритании.
Обновлено в 13:48
Общество

Названы причины падения рождаемости в России

В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие

«Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян

Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
Обновлено в 17:54
Общество

Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов

РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Культура

Немецкий продюсер Артур Браунер умер на 101 году жизни

Один из самых известных продюсеров Германии Артур Браунер умер в возрасте 100 лет. Мужчина скончался в Берлине, передаёт Associated Press.
Обновлено в 16:53
Политика

Последний прямой рейс вылетел из Москвы в Тбилиси

Российские и грузинские авиакомпании вечером в воскресенье совершают последние прямые рейсы между двумя странами перед входящим в силу решением властей РФ о временном прекращении с 8 июля авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 16:45
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки

Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Политика

Оппозиция лидирует на выборах в Греции

Обновлено в 07:42
Армия и оружие

В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин

Три бойца ВСУ погибли при установке мин у села Кряковка.
Обновлено в 08:50
Футбол

Женская сборная США в четвертый раз стала чемпионом мира

Сборная США одержала победу над командой Нидерландов в финальном матче женского чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 14:35
Политика

США пригрозили Ирану новыми санкциями

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие

США призвали Германию отправить свои войска в Сирию

США призывают Германию отправить на северо-восток Сирии наземные войска для частичной замены американских войск, сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
Обновлено в 06:55
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