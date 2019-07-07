Армия и оружие

Украина заметила активность российских подлодок в БосфореГазета.Ru 07:23

Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ". По его словам, соответствующую информацию передали Турции. Он отметил, что МИД Украины передал информацию турецкой и российской сторонам.
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Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре

Взгляд.ру14:41

Украина заявила об активности российских подлодок в Босфоре

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Киев обвинил Москву в нарушении правил Монтрё из-за активности подлодок

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Украина зафиксировала активность российских подлодок в Черном море

Газета.Ru09:51

Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре

РИА Новости12:45

Российские подлодки в Чёрном море напугали Украину

News.ru06:29

Украина обнаружила активность российских подлодок в Черном море

Lenta.ru05:54
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Политика

Украина впервые в истории получила партию нефти из США

Обновлено вчера в 13:20
Политика

Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы

В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Муж избившей девочку жительницы Ингушетии оказался полицейским

Супруг 35-летней жительницы Ингушетии, которая арестована по подозрению в избиении малолетней племянницы, работает в правоохранительных органах, сообщил замначальника участковой службы и подразделения по делам несовершеннолетних МВД республики Адам Мургустов.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Всю рыбу убил в российской реке сорвавшийся высоковольтный кабель

Как отмечается, инцидент произошел из-за того, что кран, установленный на барже, зацепил кабель, и тот упал в реку Тура.
Обновлено в 11:49
Футбол

«Торпедо» обыграло «Факел» в матче первого тура Олимп-ФНЛ

Обновлено в 14:55
Футбол

Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира

Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
Обновлено в 13:05
Экономика

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников

В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.
Обновлено в 11:34
Авто

Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen

Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия

Два игрока НХЛ задержаны полицией за драку у ночного клуба

Нападающие «Колорадо» Энтони-Джон Грир и «Коламбуса» Сонни Милано задержаны полицией за драку у ночного клуба в Манхэттене.
Обновлено в 12:19
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК на севере Ирака

Обновлено в 10:53
Футбол

«Манчестер Юнайтед» попросил Погба повременить с уходом

26-летний хавбек уже уведомил одноклубников, что покинет команду нынешним летом. Руководство манкунианцев приступило к поиску замены Погба.
Обновлено в 13:09
Политика

Партия премьера Греции признала поражение на выборах в парламент

Обновлено в 13:37
Общество

Названы причины падения рождаемости в России

В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Политика

Как Сербия пытается выжить после войны

Сербия продолжает восстанавливать инфраструктуру и уровень жизни после бомбежек НАТО 1999 года.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину

Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.
Обновлено в 09:35
Политика

Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в воскресенье к разрушенному мосту у Станицы Луганской, где находится единственный пешеходный пункт пропуска в Луганскую народную республику.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX

Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.
Обновлено в 12:53
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Краснодар» в товарищеском матче

Обновлено в 13:35
Происшествия

В Полтавской области разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет разбился в Полтавской области Украины, один человек погиб, еще один травмирован, сообщила госслужба Украины по ЧС.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале

В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Обновлено в 06:52
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Происшествия

«Паук» Троицкий задержан за дебош в аэропорту

Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.
Обновлено в 14:23
Политика

Россия и Чехия возобновили полеты между странами в прежних объемах

Авиакомпании России и Чехии выполняют полеты между странами в прежних объемах, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Люди застряли на аттракционе в Летнем саду в Ижевске

В Летнем саду в Ижевске люди застряли на карусели.
Обновлено в 10:33
Кино

Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney

Обновлено в 13:55
Гаджеты

ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS

По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

Как уточняется, между украинскими военными произошел конфликт на почве идеологических разногласий, после чего военнослужащий открыл стрельбу по бойцам националистического полка "Азов".
Обновлено вчера в 21:04
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