Армия и оружие

Украина заметила активность российских подлодок в БосфореГазета.Ru 07:23

Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ". По его словам, соответствующую информацию передали Турции. Он отметил, что МИД Украины передал информацию турецкой и российской сторонам.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре

Взгляд.ру14:41

Российские подлодки в Чёрном море напугали Украину

News.ru06:29

Киев обвинил Москву в нарушении правил Монтрё из-за активности подлодок

РБК12:15

Украина зафиксировала активность российских подлодок в Черном море

Газета.Ru09:51

Украина заявила об активности российских подлодок в Босфоре

Известия08:06

Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре

РИА Новости12:45

Украина обнаружила активность российских подлодок в Черном море

Lenta.ru05:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:11, Вашингтон
Авто

Действующие способы узнать реальный пробег автомобиля

Если машина внешне нравится, покупатель начинает себя тешить, что пробег накручен немного, а машину продает ее единственный владелец.
Обновлено в 21:00
Политика

«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире

Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 19:55
Кино

«Человек-паук: вдали от дома» возглавил российский прокат

Обновлено в 19:15
Экономика

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Экономика

Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Энергетика

«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России

В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено вчера в 01:00
Политика

Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями

Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.
Обновлено в 18:57
Происшествия

В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу

Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес

Фото: Пользователи соцсетей нашли грудь у Полины Гагариной

Подписчики Полины Гагариной на одной из пляжных фотографий певицы наконец разглядели грудь.
Обновлено в 12:34
Общество

Названо самое холодное место в Подмосковье

Поселок Черусти в Шатурском районе Московской области согласно многолетним метеорологическим наблюдениям является самым холодным местом Подмосковья, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Максим Яковенко.
Обновлено в 20:17
Политика

Встреча вопреки: семья Виктора Бута прилетает в США 8 сентября

Семья предпринимателя Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, прилетит в США 8 сентября.
Обновлено в 17:01
Авто

В России подешевел кроссовер Hawtai Laville

В ходе мониторинга цен на российском авторынке в июле эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали снижение цен на китайский кроссовер Hawtai Laville.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии

Обновлено в 05:40
Политика

ПА ОБСЕ призывает Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, которая подвергает критике действия России в Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 06:07
Политика

Прямой телемост состоится между Россией и Украиной

Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Музыка

Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка»

Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил карету скорой

В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.
Обновлено в 17:58
Происшествия

В Мексику не пустили еще 14 россиян

Власти Мексики не пустили в страну 14 человек с российскими паспортами.
Обновлено в 15:26
Футбол

Сборная Бразилии в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки

Футболисты сборной Бразилии нанесли поражение команде Перу в финале домашнего Кубка Америки и в девятый раз в истории выиграли турнир.
Обновлено в 18:01
Армия и оружие

Ливийский аэропорт Митига закрыт после ракетного обстрела

Аэропорт Митига в пригороде ливийской столицы Триполи объявлен закрытым после нанесения по нему удара с воздуха в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 15:35
Происшествия

В Уфе на улице педофил с велосипедом изнасиловал 9-летнюю девочку

В Уфе педофил на улице изнасиловал 9-летнюю школьницу. Преступление было совершено днем 6 июля в районе Курочкиной горы в Черниковке.
Обновлено в 10:22
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Кино

Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.
Обновлено в 16:00
Футбол

Серхио Рамос открыл бутылку языком

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе «Bottle Cap Challenge», в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
Обновлено в 17:28
Технологии

Япония создаст подлодки нового поколения

В Японии начали разработку подводных лодок 29SS, которые придут на смену дизель-электрическим подлодкам (ДЭПЛ) класса «Сорю», созданным в 2009 году.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Здоровье

Врачи рассказали о пользе грибов

"Противоопухолевая активность связана еще и с белками – лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток", - рассказала Ливанцова.
Обновлено в 20:14
Политика

Зеленский пришел на совещание невыспавшимся

Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли

В машине находились десять человек, пятеро из них погибли.
Обновлено в 11:29
Общество

Власти Москвы назвали самые романтичные места города

Московские власти рассказали о самых романтичных местах для свиданий и прогулок в российской столице.
Обновлено в 16:46
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное