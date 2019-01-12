Армия и оружие
Украина приобретет у Турции военные ударные беспилотники Bayraktar TB2, сообщил телеканал "112 Украина" со ссылкой на президента Петра Порошенко. Порошенко подтвердил подписание контракта между компаниями "Укрспецпроэкт" и турецкой Baykar Makina.
Российская газета05:17
Оценить
21 человек отреагировал
Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме высокотехнологических характеристик также могут быть доукомплектованы современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК 06:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Армия и оружие
США направили десантный корабль для прикрытия вывода войск из Сирии
ВМС США направили к Сирии десантный корабль с морскими пехотинцами, вертолетами и другой авиатехникой для прикрытия вывода своих войск из страны.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
Украинский полковник признал недееспособность ВСУ
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
ВМФ России планирует поставить на боевое дежурство до 32 «Посейдонов»
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетные атаки Израиля
Обновлено вчера в 20:06
Армия и оружие
Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в результате обстрела в Донбассе
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали решение США отправить корабли в Арктику
Ранее глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах, сообщает USNI News.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
Сирия: в Анкаре подтвердили тесное сотрудничество с Россией по Идлибу
Турция и Россия тесно сотрудничают по вопросу урегулирования ситуации в сирийском Идлибе, заявил глава министерства обороны Турции Хулуси Акар.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
СМИ рассказали о восстановлении мебельной фабрики в Алеппо
В Сирии вновь заработала мебельная фабрика в Алеппо, освобожденном от боевиков.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Дагестанец назначен заместителем командующего Южного военного округа
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
В Екатеринбурге передали родственникам боевые награды фронтовиков
Военный комиссариат Центрального военного округа вручил удостоверения к государственным наградам потомкам трех участников Великой Отечественной войны, которые были присвоены за боевые подвиги на фронте, но по разным причинам не были вручены.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Госдеп прокомментировал атаку хуситов на авиабазу в Йемене
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Роберт Палладино в твиттере прокомментировал нападение мятежного движения "Ансар Аллах" на авиабазу правительственных сил на юге Йемена.
Обновлено вчера в 15:32
Армия и оружие
В Индии заявили, что в армии страны заканчивается эра советских СВД
В индийских СМИ особо подчёркивается, что приобретение новых снайперских винтовок у западных компаний символизирует «окончание эры советского и российского снайперского оружия» в армии Индии.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие
В Египте указали на превосходство Т-90МС над M1A1 Abrams
Мохаммед Аль-Кинани, военный специалист из Египта, высоко оценил базовые параметры экспортного танка Т-90МС, производимого в РФ, указав на его превосходство над американским M1A1.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
Огонь и маскировка: в Крыму тренируются артиллеристы ЧФ
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
СМИ: не менее 11 боевиков «Талибана» убиты на юге Афганистана
Обновлено в 05:52