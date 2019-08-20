Украинская компания ДТЭК Рината Ахметова для прохождения предстоящего отопительного периода заключила контракт на поставку более 300 тыс. тонн угля из Колумбии. Об этом во вторник сообщил журналистам генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Украина закупила в Колумбии более 300 тыс. тонн угля

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