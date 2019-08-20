Угольная компания ДТЭК Рината Ахметова закупила на отопительный сезон более 300 000 тонн угля из Колумбии. Об этом сообщил во вторник гендиректор компании Максим Тимченко. Речь идёт об угле марки Г, первый корабль с грузом прибыл в порт Южный 13 августа.

Здоровье Врачи порекомендовали отказаться от использования обычного йода Врачи предлагают использовать современные аналоги йода при обработке ран.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Кино Человек-паук покинет киновселенную Marvel По условиям изначального контракта, который студии заключили ещё в 2014-м, Sony получали 95% прибыли от сольных лент про Человека-паука, тогда как Disney довольствовались наличием супергероя в своей киновселенной и выручкой с продаж игрушек и сопутствующих товаров.

Общество Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Политика Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку» Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Белом доме предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.

Футбол Криштиану Роналду раскритиковал возросшие цены на футболистов Футбольные клубы переплачивают за новых игроков, которые пока ничего не продемонстрировали на поле, такое мнение изданию Marca выразил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Здоровье В Минздраве заявили о росте числа больных рассеянным склерозом В России за последние пять лет число пациентов с рассеянным склерозом увеличилось почти на 20 тыс. человек.

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Политика Скворцова предложила меры по увеличению зарплаты медиков Минздрав России подготовил предложения по увеличению гарантированной часть заработной платы (оклад) медиков, которая должна составлять не менее 55% от зарплаты.

Происшествия В США организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой Рэнди Константа - организатор аферы с экологически чистыми продуктами, которую СМИ называли крупнейшей в истории США, покончил с собой в федеральной тюрьме.

Финансы «Сбербанк» остается в рамках нисходящего тренда В рамках нисходящего тренда продолжает снижение "Сбербанк", по целям он может уйти в район 210 рублей, при пробое он может уйти в район глобальной поддержки, которая находится в районе 200 рублей.

Общество На Челябинскую область обрушился град размером с куриное яйцо В челябинском городе Снежинске выпал град размером с куриное яйцо.

Происшествия Медведь загрыз французского композитора в Канаде На французского композитора Жюльена Готье напал медведь гризли, когда он в рамках культурного проекта путешествовал по канадской Аляске.

Политика Рак легких обнаружили у президента Уругвая Медики нашли у президента Уругвая Табаре Васкеса злокачественное образование в легком. Об этом сообщает издание El Pais.

Политика Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".

Гаджеты Выход гибкого смартфона Motorola RAZR за €1500 ожидается в декабре В распоряжении ресурса LetsGoDigital оказалась информация о сроках выхода гибкого смартфона Motorola RAZR, слухи о подготовке которого ходят с начала текущего года.

Политика Стали известны темы переговоров Путина и президента Финляндии Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 августа, президент России Владимир Путин с рабочим визитом посетит Финляндию.

Политика Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2» Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.

Авто Двигатель Aurus адаптируют для нужд малой авиации На основе двигателя автомобиля российского производства Aurus будет создан его авиационный вариант, сообщил в интервью «Российской газете» генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И.Баранова Михаил Гордин.

Футбол Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом» Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.

Недвижимость В Москве 90 ЖК на 3,2 млн кв м предусматривают использование эскроу-счетов В Москве 90 жилых проектов общей площадью 3,2 миллиона квадратных метров предусматривают использование эскроу-счетов, свидетельствуют данные проектных деклараций, опубликованных в Единой информационной системе жилищного строительства наш.дом.рф.

Шоу-бизнес Певица с Украины обвинила в плагиате Ольгу Бузову Украинская певица Оля Полякова заявила в своём инстаграме, что российская исполнительница Ольга Бузова в новом клипе на песню "#Лайкер" скопировала её ролик "Королева ночи".

Общество Минздрав назвал способы борьбы со стрессом Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.