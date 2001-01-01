Общество

Украина закрывает все детские дома в странеNews.ru 13:13

Правительство Украины меняет систему поддержки сирот в стране и отказывается от услуг домов ребёнка. Все дети будут устроены в семьи, заявила исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун. До 2020 года дома ребенка будут работать в обычном режиме.
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Украина закрывает все детские дома в стране

News.ru13:13

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

Вести.Ru12:50

В Ростовской области закрыли три детских дома

КП - Ростов-на-Дону08:25
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