Украина закрывает все детские дома в странеNews.ru 13:13

Правительство Украины меняет систему поддержки сирот в стране и отказывается от услуг домов ребёнка. Все дети будут устроены в семьи, заявила исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун. До 2020 года дома ребенка будут работать в обычном режиме.

Украина закрывает все детские дома в стране

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