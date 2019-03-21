Политика

Украина захотела сохранить транзит российского газаLenta.ru 09:17

Ранее 21 марта глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал уведомлять европейских покупателей газа о прекращении транзита через территорию Украины со следующего года. По словам Коболева, «Нафтогаз» готов к такому сценарию, хотя и считает его самым жестким из возможных.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украина захотела сохранить транзит российского газа

Lenta.ru09:17

В «Нафтогазе» заявили об отмене «Газпромом» транзита через Украину

РИА Новости05:44

Эксперт оценил вероятность сохранения транзита газа через Украину после 2019 года

Rambler News Service11:33

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

РБКвчера в 16:45

Эксперт оценил объемы прокачки газа из России через Украину в 2020 году

Известия08:21

«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Газета.Ru03:06

«Нафтогаз» объявил о предупреждении «Газпрома» прекратить транзит через Украину

Коммерсантъвчера в 18:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Армия и оружие

Производитель сорвал поставку трех Ил-476 для Минобороны

Обновлено в 12:19
Кино

В Доме кино простились с режиссёром Марленом Хуциевым

В Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским режиссёром Марленом Хуциевым.
Обновлено в 11:43
Футбол

Икарди вернётся к тренировкам с «Интером» в четверг

Обновлено вчера в 09:27
Политика

Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земель

Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено в 09:25
Политика

Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил в четверг, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране.
Обновлено в 12:05
Футбол

Журналисты подарили Лаврову на День рождения футболку «Спартака»

Министр иностранных дел России Сергей Ларов на День рождения получил футболку команды "Спартак" с автографами игроков.
Обновлено в 09:08
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

Обновлено в 05:52
Кино

Тимур Бекмамбетов выпустит фильм о летчике Девятаеве

Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов планирует снять фильм о Герое Советского Союза, летчике-истребителе Михаиле Девятаеве.
Обновлено в 10:18
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Политика

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг направил Владимиру Путину прошение об отставке, сообщила пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 03:40
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Футбол

Курбан Бердыев: Выбрали Черчесова, но я хотел работать в сборной

Главный тренер Рубина Курбан Бердыев сообщил, что был готов работать в сборной России. Там было несколько претендентов.
Обновлено в 11:29
Энергетика

Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
Обновлено в 12:17
Культура

Медведев вручил премии правительства в области культуры

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил правительственные премии в области культуры за 2018 год.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Сторонники и противники переименования Астаны устроили потасовку

Сторонники и противники переименования столицы Казахстана в четверг устроили потасовку около здания мэрии Астаны.
Обновлено в 04:07
Транспорт

Авиакомпания «Россия» вводит безбагажные тарифы на рейсы из Петербурга

В четверг, 21 марта, стало известно, что со 2 апреля этого года авиакомпания «Россия» вводит тарифы без оплаты багажа.
Обновлено в 12:19
Наука

Выращенный в лаборатории мини-мозг самостоятельно связался с мышцами

Ученые из Лаборатории молекулярной биологии в Кембридже вырастили в чашке Петри церебральный органоид – миниатюрное подобие мозга, которое оказалось способным связаться со спинномозговыми волокнами и посылать нервные импульсы к мышцам.
Обновлено 19 марта в 08:15
Армия и оружие

Уровень криминала среди контрактников в армии удивил прокуратуру

Главная военная прокуратура обеспокоена высоким уровнем правонарушений среди рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту.
Обновлено в 05:26
Музыка

Японка поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз»

Жительница Японии поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз».
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

На похоронах Юлии Началовой присутствовал «Тайванчик»

В Москве на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта, прошла церемония прощания с певицей Юлией Началовой, умершей на 39-м году жизни от сепсиса.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

США могут приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию

США рассматривают возможность приостановки подготовительных работ к поставкам самолетов F-35 в Турцию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер.
Обновлено в 04:00
Энергетика

Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо

Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Кино

Фильм «Последний богатырь-2» выйдет в декабре 2020 года

Обновлено в 06:56
Футбол

Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест

Форвард туринского «Ювентса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0).
Обновлено в 12:41
Политика

Задержан бывший президент Бразилии

Экс-президент Бразилии Мишел Темер задержан в рамках расследования дела о коррупции.
Обновлено в 10:46
Политика

ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы

Основной причиной стало наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г. Мандат Алферова теперь передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.
Обновлено в 05:56
Общество

Умер доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский

Доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский скончался.
Обновлено в 10:42
Происшествия

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Экономика

Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 11:42
Энергетика

Wintershall: жители ЕС не заплатят ни цента за «Северный поток-2»

Размер вложений варьируется от 200 до 320 млн евро. Мерен подчеркнул, что Брюсселю и Москве необходим конструктивный диалог.
Обновлено в 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное