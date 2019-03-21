Политика
Украина захотела сохранить транзит российского газаLenta.ru 09:17
Ранее 21 марта глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал уведомлять европейских покупателей газа о прекращении транзита через территорию Украины со следующего года. По словам Коболева, «Нафтогаз» готов к такому сценарию, хотя и считает его самым жестким из возможных.
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Эксперт оценил вероятность сохранения транзита газа через Украину после 2019 года
Rambler News Service11:33
«Нафтогаз» объявил о предупреждении «Газпрома» прекратить транзит через Украину
Коммерсантъвчера в 18:59
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