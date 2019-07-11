Конкретно в эту секунду — нет. А вообще — конечно, планируем. Поскольку Керченский пролив — наш, как бы россияне не кричали, что он их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем.

В будущем Военно-морские силы Украины планируют проходить через Керченский пролив. Об этом заявил глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак в интервью изданию «Новинария».

Украина захотела провести свои корабли через Керченский пролив

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