Армия и оружие

Украина зафиксировала активность российских подлодок в Черном мореГазета.Ru 09:51

Украинские военные уверены, что Россия нарушает конвенцию Монтре. Так, по словам представитель Генштаба ВСУ, украинские специалисты обнаружили увеличение активности российских подлодок, которые якобы под предлогом ремонта размещаются в Средиземном, Черном морях и в проливе Босфор.
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Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре

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Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре

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Российские подлодки в Чёрном море напугали Украину

News.ru06:29

Украина зафиксировала активность российских подлодок в Черном море

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Украина заявила об активности российских подлодок в Босфоре

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Киев обвинил Москву в нарушении правил Монтрё из-за активности подлодок

РБК12:15

Украина обнаружила активность российских подлодок в Черном море

Lenta.ru05:54
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Ведущий оппозиционного грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. нецензурно выругался в адрес президента России Владимира Путина.
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Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией

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О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.
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Врачи назвали семь опасных изменений тела, которые нельзя игнорировать

Помогут подсказки медиков - они перечислили семь изменений тела, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.
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Резко возросшие за последний год требования ЦБ к информационной безопасности привели к оттоку специалистов в этой сфере из банков в другие отрасли.
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Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

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Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
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По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
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Жители Петербурга обеспокоились из-за кофейного цвета воды в Неве. Изменения заметили в районе Морского порта.
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Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
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Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов

РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
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Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.
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Создатели Limbo и Inside из студии Playdead продолжают тизерить свою безымянную научно-фантастическую игру, которая на этот раз сменит перспективу и выйдет в трёхмерное пространство.
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Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»

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Предыдущее рекордное достижение, равное 2644 км и установленное в прошлом году, принадлежало Герману Хорсту Люнингу (German Horst Lüning).
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