Армия и оружие

Украина зафиксировала активность российских подлодок в Черном мореГазета.Ru 09:51

Украинские военные уверены, что Россия нарушает конвенцию Монтре. Так, по словам представитель Генштаба ВСУ, украинские специалисты обнаружили увеличение активности российских подлодок, которые якобы под предлогом ремонта размещаются в Средиземном, Черном морях и в проливе Босфор.
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Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре

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Lenta.ru05:54
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В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
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Армия и оружие

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Дочь Цемаха утверждает, что на момент гибели самолета он был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го.
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