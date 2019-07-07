Армия и оружие
Украина зафиксировала активность российских подлодок в Черном мореГазета.Ru 09:51
Украинские военные уверены, что Россия нарушает конвенцию Монтре. Так, по словам представитель Генштаба ВСУ, украинские специалисты обнаружили увеличение активности российских подлодок, которые якобы под предлогом ремонта размещаются в Средиземном, Черном морях и в проливе Босфор.
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Наука
Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов
Обновлено вчера в 04:07
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика
Премьер Грузии назвал ругань ведущего в адрес Путина провокацией
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокации ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 15:59
Футбол
«Спартак» предложил 10 млн евро за сына Хаджи
Самый дорогой трансфер 7 июля румынские СМИ сообщили, что московский "Спартак" предложил 12 миллионов евро за полузащитника местного "Вииторула", сына лучшего футболиста Румынии всех времен Георге Хаджи, Яниса Хаджи.
Обновлено в 15:30
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
США призвали Германию отправить свои войска в Сирию
США призывают Германию отправить на северо-восток Сирии наземные войска для частичной замены американских войск, сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Появились подробности задержания «ценного свидетеля» по делу о гибели «Боинга»
Дочь Цемаха утверждает, что на момент гибели самолета он был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го.
Обновлено в 16:10
Футбол
«Торпедо» обыграло «Факел» в матче первого тура Олимп-ФНЛ
Обновлено в 14:55
Происшествия
Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале
В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено вчера в 19:49
Технологии
Мошенники обманывают туляков, подделывая банковские карты
Мошенники придумали новый вид обмана: теперь помимо взлома страниц в социальных сетях и просьб выслать денег, они начали подделывать банковские карты.
Обновлено в 05:04
Футбол
Месси ответил, почему отказался от медали Кубка Америки
Аргентинский нападающий, капитан национальной сборной Лионель Месси рассказал о том, почему не пошел на церемонию награждения, когда их команде вручали бронзовые медали Кубка Америки.
Обновлено в 03:54
Политика
Оппозиция лидирует на выборах в Греции
Обновлено в 07:42
Происшествия
На азотном заводе в Турции прогремел взрыв
На азотном заводе в провинции Кютахья на западе Турции в воскресенье, 7 июля, произошел взрыв. О жертвах и пострадавших ничего не известно.
Обновлено в 14:44
Происшествия
В Мексику не пустили 14 россиян
Обновлено в 14:57
Политика
Подводников похоронили в Петербурге
Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцева моря.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Общество
Названы причины падения рождаемости в России
В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Кино
Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney
Обновлено в 13:55
Энергетика
«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России
В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено вчера в 13:47
Экономика
Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников
В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.
Обновлено в 11:34
Авто
Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено вчера в 05:59
Политика
В Крыму оценили идею советника Зеленского возобновить подачу воды
Ранее Гетманцев предложил возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу, указав, что идея с отключением водоснабжения крымчан является неконструктивной.
Обновлено в 06:16
Футбол
Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»
Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 13:49
Футбол
Бразилия и Перу назвали составы на финал Кубка Америки
Стали известны стартовые составы на финал Кубка Америки между Бразилией и Перу.
Обновлено в 15:28
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией
Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 15:40