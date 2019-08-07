Политика
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублейРИА Новости 20:11
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел. Отмечается, что такая сумма набралась с 2014 года, когда Киев перестал выплачивать взносы.
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с чего всё началось
Задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей. Киевские власти перестали выплачивать взносы еще в 2014 году, и в случае их возвращения в работу объединения порядок погашения суммы пока не определен. Об этом «Известиям» заявили в МИД РФ.Известия17:02
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:21, Вашингтон
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