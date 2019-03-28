Политика
Украина за пять лет: как экономику страны подготовили к выборамДождь 28 марта в 15:38
В преддверии выборов президента Украины ведущие «Денег» обсудили, как за последние пять лет менялась экономика страны и как ее подготовили к грядущему голосованию.
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Политика
Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко
Обновлено 29 марта в 13:22
Происшествия
В Приморье призывник покончил с собой
Призывник свел счеты с жизнью в одной из воинских частей, дислоцированных в Уссурийске, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 01:28
Технологии
Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов
Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Финансы
Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро
Конгресс США одобрил законопроект о борьбе с российским влиянием в Венесуэле.
Обновлено в 00:00
Политика
На Украине начались президентские выборы
Обновлено в 01:02
Культура
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие
Французский эксперт рассказал о причинах успеха России в Сирии
Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.
Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.
Обновлено в 01:10
Авто
Опубликован рейтинг самых популярных бюджетных автомобилей в России
Автоэксперты опубликовали список самых популярных бюджетных автомобилей в России.
Обновлено вчера в 14:24
Футбол
Месси встретился с Кузнецовой после каталонского дерби
Обновлено вчера в 16:42
Экономика
Правила зачисления зарплаты в России могут измениться
Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено вчера в 00:02
Политика
На Украине предложили наказать Россию правописанием
Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.
Обновлено вчера в 19:57
Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года
Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
Две голодные пумы напали на семилетнего мальчика
Обновлено вчера в 17:38
Общество
В рекламе ЦРУ, призывающей на работу русскоговорящих, допустили ошибку
В рекламе не правильно применили глагол "to be" В Вашингтоне Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) допустило ошибку в рекламном плакате, который призывална работу русскоговорящих сотрудников.
Обновлено вчера в 04:26
Политика
Глава финкомитета Госдумы обсудит с ВБ и МВФ новый пакет санкций США
В ходе визита в Вашингтон глава комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолий Аксаков намерен обсудить с представителями Всемирного банка и Международным валютным фондом (МВФ) новые антироссийские санкции США Поездка депутата состоится с 5 по 10 апреля.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
«Открытая Россия» ликвидирована
Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено вчера в 16:34
Экономика
Назван размер социальных пенсий после индексации 1 апреля
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено 29 марта в 14:58
Шоу-бизнес
Маленькие звезды большого кино: трагические судьбы «королей эпизода»
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 08:26
Хоккей
Овечкин восьмой раз в карьере забил 50 шайб за сезон
Оформив дубль в матче с «Тампой», Александр Овечкин восьмой раз за свою карьеру забил 50 и более шайб за сезон.
Обновлено в 00:13
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах
Обновлено вчера в 12:59
Политика
Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США
Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
В Венесуэле снова произошло массовое отключение электричества
Обновлено вчера в 05:52
Общество
В Петербурге на нацпроект «Образование» выделили 3,8 млрд рублей
В бюджете Петербурга на национальный проект "Образование" запланировано 3,8 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 13:54
Музыка
Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине
Обновлено вчера в 22:30
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия
Пожар на кондитерской фабрике в Нальчике ликвидирован
В пресс-службе Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии сообщили, что пожарные полностью ликвидировали пожар на площади 2 500 квадратных метров в складском помещении кондитерской фабрики в Нальчике.
Обновлено вчера в 21:44