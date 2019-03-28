Украина за пять лет: как экономику страны подготовили к выборамДождь 28 марта в 15:38

В преддверии выборов президента Украины ведущие «Денег» обсудили, как за последние пять лет менялась экономика страны и как ее подготовили к грядущему голосованию.

Украина за пять лет: как экономику страны подготовили к выборам

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