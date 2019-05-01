Политика

Украина выразила протест против упрощения получения гражданства РФРоссийская газета вчера в 16:50

Киев выразил Москве официальный протест по поводу упрощения процедуры получения паспортов РФ гражданами Украины, проживающими на отдельных территориях Донбасса.
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МИД Украины выразил протест против «паспортной агрессии» России

Московский Комсомолецвчера в 15:07

Украина нервничает из-за упрощения получения гражданства Российской Федерации

Вести.Ruвчера в 15:01

Украинский МИД выступил против упрощения получения гражданства России

Телеканал 360°вчера в 14:13

Украина выразила протест против упрощения получения гражданства России

РИА Новостивчера в 15:21

Украина запротестовала против «паспортной агрессии» России

Lenta.ruвчера в 14:40

Украина протестует против упрощения получения гражданства России

Газета.Ruвчера в 13:53

Киев отреагировал на решение Москвы по упрощению получения гражданства

RT на русскомвчера в 13:43
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Политика

Путин подписал закон о надежном интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам.
Обновлено вчера в 11:23
Энергетика

Катарский фонд наградил генсека ФСЭГ Сентюрина

Катарский фонд имени Абдаллы бен Хамада аль-Аттыйя по энергетике и устойчивому развитию присудил награду генеральному секретарю Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Юрию Сентюрину за продвижение интересов этой организации, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Зеленский определился с главой администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

В Иркутске из торгового центра эвакуировали около двух тысяч посетителей

Около двух тысяч посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центре "Сильвер Молл" в Иркутске из-за возгорания кровли, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено в 01:24
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о вспышках свиного гриппа в Индии

Роспотребнадзор предупредил россиян о важности вакцинации в связи со вспышками свиного гриппа в Индии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:31
Происшествия

У избитой в Париже российской журналистки выявили сотрясение мозга

"Ушиб и гематома левых плеча и предплечья, сотрясение мозга из-за нападения в ходе манифестации", - приводит РИА Новости выписку из парижского госпиталя.
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия

В Самарской области при пожаре в двух домах погибли два человека

Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 00:02
Происшествия

В Ингушетии депутат украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено вчера в 08:06
Теннис

Мария Шарапова снялась с турнира в Риме

Российская теннисистка Мария Шарапова не выступит на представительном турнире в Риме.
Обновлено вчера в 17:55
Политика

Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году

За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено вчера в 06:05
Игры

GTA V восстановила свою популярность на Twitch

Экшн-игра Grand Theft Auto V, которая является разработкой игровой студии Rockstar Games, получила ролевую модификацию FiveM, что совместно с ее популярным серверов NoPixel позволено вернуть игре прежние позиции на Twitch — 58.2 миллиона часов стрим-просмотра за март.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма

Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Хоккей

«Каролина» повела со счетом 3-0 в серии с «Айлендерс»

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Каролины". Следующий матч пройдет 3 мая на льду "Харрикейнз".
Обновлено в 00:25
Футбол

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
Общество

На первомайских шествиях в Петербурге начались задержания

В центре Санкт-Петербурга сегодня проходят первомайские шествия.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели четырех военных в Сирии

Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности, в последнее время в стране не погиб ни один военнослужащий из РФ.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

2 мая 2019 года исполняется пять лет со дня страшной трагедии в Одессе

Сегодня, 2 мая 2019 года, исполняется пять лет со дня трагедии в Одессе.
Обновлено в 00:32
Музыка

Сергею Лазареву пришлось сдать кровь перед «Евровидением»

Для участников песенного конкурса впервые ввели новое правило, согласно которому каждый из артистов был обязан сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено вчера в 16:00
Кино

Оператор «Игры престолов» оправдался за слишком темные сцены битвы

Обновлено вчера в 13:18
Здоровье

Все, что вам нужно знать об изжоге сегодня, чтобы избежать осложнений в будущем

Все, что нужно знать об изжоге — в материале Passion.ru и Александра Кочаткова.
Обновлено вчера в 17:00
Наука

В британских креветках обнаружили кокаин

Обновлено вчера в 17:12
Шоу-бизнес

Фигуристка Татьяна Навка порадовала поклонников фото в бикини

Татьяна Навка удивила своих поклонников, выложив в социальной сети Instagram откровенное фото.
Обновлено в 01:22
Авто

Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Общество

В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года

По его данным, побит рекорд, установленный 2 мая 1983 года (737 мм рт. ст.). Согласно прогнозу, атмосферное давление в городе продолжит падение.
Обновлено в 00:54
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Обновлено вчера в 11:13
Культура

Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»

Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено вчера в 09:49
Армия и оружие

Израиль нанес удары по целям ХАМАС в Газе после запуска горящих шаров

«В ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, осуществленный ранее с территории сектора Газа в сторону Израиля, наши ВВС недавно нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 22:40
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено вчера в 11:36
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился романтическим фото с Аллой Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева порадовали поклонников совместным снимком, опубликованным в сети Instagram.
Обновлено в 00:43
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