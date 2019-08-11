с чего всё началось

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье, 11 августа, на сайте ведомства.

В МИД Украины выразили протест в связи с поездкой Путина в Крым

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